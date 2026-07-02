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Каррагер сравнил Харри Кейна и Бобби Чарльтона в сборной Англии

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер в колонке для The Telegraph отметил огромную значимость нападающего Харри Кейна для национальной команды.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

32-летний Кейн отметился дублем в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной ДР Конго (2:1).

«Когда Джуд Беллингем заявил, что Харри Кейн — величайший английский футболист, моей первой реакцией было: “Полегче, Джуд”. Сэр Бобби Чарльтон, чемпион мира, обладатель Кубка европейских чемпионов и “Золотого мяча”, на протяжении шести десятилетий не имел себе равных. Невозможно представить, чтобы кто-либо из нынешних игроков сборной Англии приблизился к нему. До сих пор.

Чем больше я размышлял над словами Беллингема, тем больше приходил к выводу, что в его словах есть доля правды. Разница между Кейном и Чарльтоном заключается не в бесспорном индивидуальном мастерстве двух суперзвезд, а в качестве партнеров как поддержки. Кандидатура Кейна на звание лучшего английского футболиста всех времен будет отвергнута, если он не добьется таких же успехов, выступая за сборную Англии.

Его стабильно высокое качество игры в то время, когда Англия сильно отстает от элиты, подчеркивает, почему к концу своей карьеры он может выделиться среди остальных. Для нас Кейн в 2026 году — это то же самое, что Чарльтон был для страны 60 лет назад — маяк надежды, который вселял в болельщиков веру в то, что мы наконец-то сможем выиграть крупный турнир. К сожалению, рядом с ним нет Бобби Мура, Гордона Бэнкса или Алана Болла, чтобы воплотить эти мечты в реальность.

В эпоху более сильной Англии — с большим количеством игроков мирового класса вокруг него, как это было у легенды “Манчестер Юнайтед” в 1966 году — у Кейна был бы не только шанс сравниться с Чарльтоном. Он был бы в лучшем положении, чтобы затмить его», — написал Каррагер.

Чарльтон провел 106 матчей за сборную Англии и забил 49 мячей. Он сыграл ключевую роль в победе национальной команды на домашнем ЧМ-1966, который остается единственным крупным международным трофеем в истории английской сборной.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/8 финала, 6.07.2026, 3:00
Мексика
-
Англия
-

В ⅛ финала сборная Англии сыграет со сборной Мексики. Встреча пройдет в Мехико в ночь на среду, 6 июля. Начало матча — в 03:00 по московскому времени.

Англия
2:1
Первый тайм: 0:1
ДР Конго
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
1.07.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 68239 зрителей
Главные тренеры
Томас Тухель
Себастьен Дезабр
Голы
Англия
Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
75′
Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
86′
ДР Конго
Брайан Сипенга
(Шансель Мбемба)
7′
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
3
Нико О`Райли
10
Джуд Беллингем
19′
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
25
Джед Спенс
70′
21
Эберечи Эзе
20
Нони Мадуэке
60′
7
Букайо Сака
11
Маркус Рэшфорд
60′
18
Энтони Гордон
4
Деклан Райс
90′
5
Джон Стоунс
ДР Конго
1
Лионель Мпаси-Нзау
2
Аарон Ван-Биссака
14
Ноа Садики
28′
20
Йоан Висса
22
Шансель Мбемба
4
Аксель Туанзебе
26
Артур Масуаку
89′
12
Жорис Кайембе
6
Нгал`айель Мукау
76′
25
Эдо Кайембе
8
Самюэль Мутуссами
89′
19
Фистон Майеле
7
Натанаэль Мбюкю
64′
13
Мешак Элиа
9
Брайан Сипенга
76′
10
Тео Бонгонда
Статистика
Англия
ДР Конго
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
16
7
Удары в створ
7
2
Угловые
5
3
Фолы
10
12
Офсайды
0
4
Судейская бригада
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти