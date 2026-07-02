Появилось видео тщательного досмотра Месси в аэропорту Майами

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не смог сдержать смех во время процедуры, а видео с его реакцией быстро разлетелось по социальным сетям. Вероятно, 39-летнего нападающего рассмешил тот факт, что он уже десятки раз прилетал в этот аэропорт вместе с «Интер Майами», но впервые оказался в ситуации, когда ему пришлось пройти через столь тщательный досмотр.