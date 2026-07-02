Появилось видео тщательного досмотра Месси в аэропорту Майами

Сотрудники Международного аэропорта Майами провели досмотр с помощью металлодетекторов на летном поле сразу после того, как аргентинская делегация покинула самолет. Также проверке подверглись сумки и багаж команды.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не смог сдержать смех во время процедуры, а видео с его реакцией быстро разлетелось по социальным сетям. Вероятно, 39-летнего нападающего рассмешил тот факт, что он уже десятки раз прилетал в этот аэропорт вместе с «Интер Майами», но впервые оказался в ситуации, когда ему пришлось пройти через столь тщательный досмотр.
Месси с шестью мячами является лучшим бомбардиром группового этапа ЧМ-2026. Кроме того, аргентинец — лучший бомбардир в истории чемпионатов мира (19). По ходу турнира он превзошел рекорд нападающего сборной Германии Мирослава Клозе (16), установленный в 2014 году.
Сборные Аргентины и Кабо-Верде сыграют друг с другом в ночь на субботу, 4 июля. Начало матча — в 01:00 по московскому времени.
Джамал Селлами
Лионель Скалони
Муса Аль-Таамари
(Эхсан Хаддад)
55′
Джовани Ло Сельсо
19′
Лаутаро Мартинес
31′
Лионель Месси
80′
1
Язид Абулайла
3
Абдулла Насиб
5
Язан Аль-Араб
64′
23
Эхсан Хаддад
20
Моханнад Абу Таха
17′
8
Нур Аль-Равабдех
4
Хусам Абу Дахаб
90′
17
Салим Обаид
11
Одех Фахури
46′
13
Махмуд Аль-Марди
21
Низар Аль-Рашдан
76′
6
Амер Джамус
24
Али Азайзех
46′
10
Муса Аль-Таамари
9
Али Ольван
90′
7
Мохаммаж Абу Зрайк
90+5′
23
Эмилиано Мартинес
14
Эсекиэль Паласиос
3
Николас Тальяфико
19
Николас Отаменди
2
Маркос Сенеси
5
Леандро Паредес
17
Джулиано Симеоне
71′
8
Валентин Барко
11
Джовани Ло Сельсо
60′
10
Лионель Месси
18
Николас Пас
61′
20
Алексис Макаллистер
22
Лаутаро Мартинес
60′
16
Тьяго Альмада
9
Хулиан Альварес
82′
21
Хосе Мануэль Лопес
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Боковой судья
Михай Марика
(Румыния)
Боковой судья
Ференц Туньоги
(Румыния)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти