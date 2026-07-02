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Появилось видео тщательного досмотра Месси в аэропорту Майами

Игроки сборной Аргентины прошли тщательный досмотр по прибытии в Майами на матч 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Кабо-Верде.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сотрудники Международного аэропорта Майами провели досмотр с помощью металлодетекторов на летном поле сразу после того, как аргентинская делегация покинула самолет. Также проверке подверглись сумки и багаж команды.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не смог сдержать смех во время процедуры, а видео с его реакцией быстро разлетелось по социальным сетям. Вероятно, 39-летнего нападающего рассмешил тот факт, что он уже десятки раз прилетал в этот аэропорт вместе с «Интер Майами», но впервые оказался в ситуации, когда ему пришлось пройти через столь тщательный досмотр.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/16 финала, 4.07.2026, 1:00
Аргентина
-
Кабо-Верде
-

Месси с шестью мячами является лучшим бомбардиром группового этапа ЧМ-2026. Кроме того, аргентинец — лучший бомбардир в истории чемпионатов мира (19). По ходу турнира он превзошел рекорд нападающего сборной Германии Мирослава Клозе (16), установленный в 2014 году.

Сборные Аргентины и Кабо-Верде сыграют друг с другом в ночь на субботу, 4 июля. Начало матча — в 01:00 по московскому времени.

Иордания
1:3
Первый тайм: 0:2
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Группа J
28.06.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Джамал Селлами
Лионель Скалони
Голы
Иордания
Муса Аль-Таамари
(Эхсан Хаддад)
55′
Аргентина
Джовани Ло Сельсо
19′
Лаутаро Мартинес
31′
Лионель Месси
80′
Составы команд
Иордания
1
Язид Абулайла
3
Абдулла Насиб
5
Язан Аль-Араб
64′
23
Эхсан Хаддад
20
Моханнад Абу Таха
17′
8
Нур Аль-Равабдех
4
Хусам Абу Дахаб
90′
17
Салим Обаид
11
Одех Фахури
46′
13
Махмуд Аль-Марди
21
Низар Аль-Рашдан
76′
6
Амер Джамус
24
Али Азайзех
46′
10
Муса Аль-Таамари
9
Али Ольван
90′
7
Мохаммаж Абу Зрайк
90+5′
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
14
Эсекиэль Паласиос
3
Николас Тальяфико
19
Николас Отаменди
2
Маркос Сенеси
5
Леандро Паредес
17
Джулиано Симеоне
71′
8
Валентин Барко
11
Джовани Ло Сельсо
60′
10
Лионель Месси
18
Николас Пас
61′
20
Алексис Макаллистер
22
Лаутаро Мартинес
60′
16
Тьяго Альмада
9
Хулиан Альварес
82′
21
Хосе Мануэль Лопес
Статистика
Иордания
Аргентина
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
5
12
Удары в створ
1
4
Угловые
2
6
Фолы
13
7
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Боковой судья
Михай Марика
(Румыния)
Боковой судья
Ференц Туньоги
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти