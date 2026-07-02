Мбаппе или Холанн: полное сравнение по статистике, трофеям и стилю игры

Их постоянно сравнивают не случайно: оба стоят сотни миллионов евро, регулярно бьют рекорды и уже входят в число самых результативных игроков современности. По данным Transfermarkt, Холанн сейчас оценивается в 200 млн евро, а Мбаппе — в 180 млн евро, а UEFA приводит почти зеркальную картину в Лиге чемпионов: у француза больше матчей, голов и ассистов, у норвежца — выше темп забивания. Поэтому спор «кто круче» давно вышел за пределы фанатских комментариев: это уже вопрос о том, кто станет лицом футбола после эпохи Месси и Роналду.
Кто результативнее: сравнение статистики
Главное отличие между ними заметно уже по игровой статистике. Эрлинг Холанн — один из самых ярких центрфорвардов современности, который практически не упускает моменты у чужих ворот. Килиан Мбаппе тоже много забивает, но при этом гораздо чаще участвует в создании атак, поэтому в его активе больше голевых передач.
Если сравнивать карьерные показатели, Холанн эффективнее именно как бомбардир. В среднем он забивает 0,82 гола за матч против 0,75 у Мбаппе. Зато по общему числу результативных действий француз выходит вперед благодаря большому количеству ассистов — его показатель превышает один голевой балл за игру.
Разница хорошо заметна и в крупнейших турнирах. В Лиге чемпионов Холанн забивает чаще — почти один гол за матч, тогда как Мбаппе немного уступает по этому показателю, но чаще помогает отличиться партнерам. Похожая картина складывается и в сборных: норвежец обладает более высокой результативностью, а француз играет разнообразнее и берет на себя больше функций в атаке.
В целом их статистика отражает разницу игровых ролей. Холанн — классический форвард, главная задача которого завершать атаки. Мбаппе способен одинаково опасно действовать и на острие, и на фланге, сочетая роль бомбардира и создателя голевых моментов.
У кого больше трофеев и достижений
Если смотреть не только на голы, но и на завоеванные титулы, небольшое преимущество сейчас у Килиана Мбаппе. В 19 лет он стал чемпионом мира в составе сборной Франции, а спустя четыре года снова дошел до финала мундиаля. На чемпионатах мира форвард успел установить несколько рекордов и вошел в число самых результативных игроков в истории турнира.
На клубном уровне Мбаппе многократно выигрывал чемпионат Франции, а после перехода в мадридский «Реал» продолжил собирать индивидуальные награды и регулярно входит в число главных претендентов на самые престижные футбольные призы. Его называют одним из главных кандидатов на будущий «Золотой мяч».
У Холанна достижения немного другие. Главным успехом норвежца стала победа в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити», где он сыграл одну из ключевых ролей. Кроме того, он неоднократно становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии и Лиги чемпионов, а также продолжает переписывать рекорды результативности.
При этом выступления за сборные пока разделяют двух звезд. Франция регулярно борется за крупнейшие международные титулы, тогда как Норвегия лишь недавно вернулась на чемпионат мира после долгого перерыва. Поэтому именно успехи на уровне национальной команды пока дают Мбаппе преимущество в споре о самых значимых достижениях.
Чем отличаются их стиль игры и образ за пределами поля
Хоть их постоянно сравнивают, по стилю игры это совершенно разные футболисты. Холанн — классический центральный нападающий, который почти всегда оказывается в нужном месте в нужное время. Он редко тратит силы на лишние касания и эффектный дриблинг, зато максимально эффективно завершает атаки и считается одним из лучших бомбардиров современности.
Мбаппе действует иначе. Он способен играть как на острие атаки, так и на обоих флангах, часто сам начинает опасные эпизоды, обыгрывает соперников один в один и создает моменты для партнеров. Благодаря скорости, технике и универсальности француз приносит команде пользу не только голами, но и большим количеством голевых передач.
Отличается и их публичный образ. Мбаппе — узнаваемая звезда мирового спорта, вокруг которой постоянно возникают громкие обсуждения, слухи и споры. Его часто критикуют за амбициозность и желание быть главным человеком в команде. Холанн воспринимается болельщиками иначе. Норвежец редко оказывается в центре скандалов, охотно шутит над собой и давно заслужил репутацию футболиста, которого в первую очередь интересуют голы и победы, а не громкие заголовки.
Можно ли назвать их новыми Месси и Роналду
Сравнения с Месси и Роналду появились практически сразу, как Мбаппе и Холанн вышли на мировой уровень. Оба начали переписывать рекорды в молодом возрасте, они регулярно претендуют на самые престижные индивидуальные награды и уже несколько лет считаются лицами нового поколения футболистов.
Однако их соперничество пока развивается совсем по другому сценарию. Во времена Месси и Роналду болельщики почти каждую неделю наблюдали их дуэль в чемпионате Испании и борьбу за одни и те же трофеи. Мбаппе и Холанн выступают за разные клубы и пересекаются гораздо реже, поэтому их противостояние не успело стать настолько масштабным.
При этом оба продолжают устанавливать новые рекорды и находятся в самом расцвете карьеры. Если им удастся еще много лет сохранять такой уровень игры и регулярно встречаться в решающих матчах крупнейших турниров, их соперничество вполне может стать одним из главных в современном футболе.