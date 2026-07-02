Мбаппе или Холанн: полное сравнение по статистике, трофеям и стилю игры

Их постоянно сравнивают не случайно: оба стоят сотни миллионов евро, регулярно бьют рекорды и уже входят в число самых результативных игроков современности. По данным Transfermarkt, Холанн сейчас оценивается в 200 млн евро, а Мбаппе — в 180 млн евро, а UEFA приводит почти зеркальную картину в Лиге чемпионов: у француза больше матчей, голов и ассистов, у норвежца — выше темп забивания. Поэтому спор «кто круче» давно вышел за пределы фанатских комментариев: это уже вопрос о том, кто станет лицом футбола после эпохи Месси и Роналду.