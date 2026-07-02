Семак пожелал игрокам «Зенита» победы на чемпионате мира

— С одной стороны, нам хочется, чтобы они как можно быстрее вернулись. С другой, конечно, за них переживаем на чемпионате мира. Чем дальше они пройдут, тем лучше. И вообще хочется, чтобы выиграли турнир, о победе в котором мечтают все футболисты.