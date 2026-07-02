Семак пожелал игрокам «Зенита» победы на чемпионате мира

Бразильцы вышли в ⅛ финала турнира, обыграв Японию со счетом 2:1. Капитан «Зенита» Дуглас Сантос принял участие во всех четырех играх на турнире, форвард сине-бело-голубых Луис Энрике — в одной.
— Сборная Бразилии на ЧМ‑2026 вышла в ⅛ финала. Хочется ли вам, чтобы ваши игроки Дуглас Сантос и Луис Энрике задержались на турнире как можно дольше?
— С одной стороны, нам хочется, чтобы они как можно быстрее вернулись. С другой, конечно, за них переживаем на чемпионате мира. Чем дальше они пройдут, тем лучше. И вообще хочется, чтобы выиграли турнир, о победе в котором мечтают все футболисты.
В любом случае ждем их в расположении нашей команды, хотя и понимаем, что вернутся они нескоро. Ведь когда бы сборная Бразилии ни закончила выступление на ЧМ, ребятам надо будет дать передохнуть, потом они вернутся и будут набирать форму. Понимаем, что какое‑то время рассчитывать на них окажется сложно, — приводит слова Семака «Матч ТВ».
Напомним, сборная Бразилии является лидером по числу побед на чемпионатах мира — «пентакампеоны» побеждали в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах.
В ⅛ финала ЧМ-2026 команда Бразилии 5 июля встретится со сборной Норвегии в Нью-Джерси.
Карло Анчелотти
Хадзимэ Мориясу
Каземиру
(Габриэл Магальяйнс)
56′
Габриел Мартинелли
(Бруну Гимарайнс)
90+5′
Кайсю Сано
29′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
48′
16
Дуглас Сантос
26
Райан
7
Винисиус Жуниор
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
8
Бруну Гимарайнс
90′
17
Фабинью
20
Лукас Пакета
46′
19
Эндрик
5
Каземиру
14′
90′
18
Данилу Сантос
9
Матеус Кунья
65′
22
Габриел Мартинелли
1
Дзион Судзуки
22
Такэхиро Томиясу
21
Хироки Ито
3
Сого Танигути
18
Аясэ Уэда
24
Кайсю Сано
12′
10
Рицу Доан
66′
2
Юкинари Сугавара
13
Кейто Накамура
66′
25
Дзюнносукэ Судзуки
84′
15
Даити Камада
45′
78′
7
Ао Танака
14
Дзюня Ито
78′
6
Сюто Матино
11
Дайдзэн Маэда
90′
19
Коки Огава
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Боковой судья
Альберто Тегони
(Италия)
Боковой судья
Даниеле Биндони
(Италия)
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