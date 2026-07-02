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Тухель назвал проблему, которая ждет Англию в матче с Мексикой

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился ожиданиями от матча ⅛ финала ЧМ-2026 против сборной Мексики. Об этом сообщает ESPN.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико, который находится на высоте 2200 метров над уровнем моря.

«Пожалуй, один из самых красивых и захватывающих матчей, которые только можно себе представить. Сыграть против Мексики на “Ацтеке” — нас ждет очень-очень много препятствий. И это не говоря уже о высоте над уровнем моря — это станет огромным неудобством, потому что мы физически не успеем адаптироваться к этому за четыре дня. Это просто невозможно. Возможно, возникнут и новые препятствия.

Но мы готовы. Возможно, это нам даже нужно. Сейчас у нас есть идеальная платформа, чтобы искренне верить в свою готовность, и в то, что, когда станет трудно, мы найдем ответы», — сказал Тухель.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/8 финала, 6.07.2026, 3:00
Мексика
-
Англия
-

Сборные Англии и Мексики сыграют друг с другом в ночь на понедельник, 6 июля. Начало матча — в 03:00 по московскому времени.