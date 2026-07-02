Тухель назвал проблему, которая ждет Англию в матче с Мексикой

«Пожалуй, один из самых красивых и захватывающих матчей, которые только можно себе представить. Сыграть против Мексики на “Ацтеке” — нас ждет очень-очень много препятствий. И это не говоря уже о высоте над уровнем моря — это станет огромным неудобством, потому что мы физически не успеем адаптироваться к этому за четыре дня. Это просто невозможно. Возможно, возникнут и новые препятствия.



Но мы готовы. Возможно, это нам даже нужно. Сейчас у нас есть идеальная платформа, чтобы искренне верить в свою готовность, и в то, что, когда станет трудно, мы найдем ответы», — сказал Тухель.