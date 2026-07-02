Тухель назвал проблему, которая ждет Англию в матче с Мексикой

Матч пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико, который находится на высоте 2200 метров над уровнем моря.
«Пожалуй, один из самых красивых и захватывающих матчей, которые только можно себе представить. Сыграть против Мексики на “Ацтеке” — нас ждет очень-очень много препятствий. И это не говоря уже о высоте над уровнем моря — это станет огромным неудобством, потому что мы физически не успеем адаптироваться к этому за четыре дня. Это просто невозможно. Возможно, возникнут и новые препятствия.
Но мы готовы. Возможно, это нам даже нужно. Сейчас у нас есть идеальная платформа, чтобы искренне верить в свою готовность, и в то, что, когда станет трудно, мы найдем ответы», — сказал Тухель.
Сборные Англии и Мексики сыграют друг с другом в ночь на понедельник, 6 июля. Начало матча — в 03:00 по московскому времени.