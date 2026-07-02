Английский футболист раскритиковал матчи сборной на ЧМ-2026

«Я не понимаю, как люди вообще смотрят матчи сборной Англии. Я, как болельщик, очень давно не видел подобного матча на вылет.



Обычно я на поле, и поверьте, так намного проще. У вас нет времени думать о своих эмоциях, потому что вы просто находитесь в гуще событий. Но когда ты сидишь со своими детьми, и они тоже хотят, чтобы Англия победила, ты ничего не можешь контролировать, ты бессилен. Твои эмоции зависят от других людей.



Впервые с финала 1966 года мы пропустили первый гол и в итоге одержали победу на чемпионате мира, что просто невероятно. Возможно, это была не лучшая игра, но главное — это выход в следующий этап. Игроки, безусловно, почувствуют облегчение, одержав победу, отыгравшись со счёта 1:0», — приводит слова Уокера The Sun.



Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. В ⅛ финала сборная Англии встретится с командой Мексики.