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Английский футболист раскритиковал матчи сборной на ЧМ-2026

Англия пропустила на 7-й минуте в плей-офф от сборной ДР Конго.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Крайний защитник «Бёрнли» Кайл Уокер прокомментировал матч сборной Англии против ДР Конго в 1/16 финала ЧМ-2026, который завершился победой англичан со счётом 2:1. Англия пропустила уже на 7-й минуте, но сумела пройти в следующий раунд благодаря двум голам капитана команды Гарри Кейна, забитым на 75-й и 86-й минутах.

«Я не понимаю, как люди вообще смотрят матчи сборной Англии. Я, как болельщик, очень давно не видел подобного матча на вылет.

Обычно я на поле, и поверьте, так намного проще. У вас нет времени думать о своих эмоциях, потому что вы просто находитесь в гуще событий. Но когда ты сидишь со своими детьми, и они тоже хотят, чтобы Англия победила, ты ничего не можешь контролировать, ты бессилен. Твои эмоции зависят от других людей.

Впервые с финала 1966 года мы пропустили первый гол и в итоге одержали победу на чемпионате мира, что просто невероятно. Возможно, это была не лучшая игра, но главное — это выход в следующий этап. Игроки, безусловно, почувствуют облегчение, одержав победу, отыгравшись со счёта 1:0», — приводит слова Уокера The Sun.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. В ⅛ финала сборная Англии встретится с командой Мексики.

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