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Филипп Лам раскритиковал сборную Германии после вылета с ЧМ-2026

Германия вылетела с ЧМ-2026 после матча с Парагваем.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Экс-защитник «Баварии», чемпион мира в составе сборной Германии Филипп Лам высказал мнение о раннем вылете Бундестим с ЧМ-2026.

В ночь на 30 июня (мск) немецкая сборная под руководством Юлиана Нагельсмана сенсационно уступила Парагваю (1:1, 3:4 — пенальти) в 1/16 финала чемпионата мира.

«В целом нам просто не хватает идеи: как мы хотим играть в футбол? Мы меняем систему и состав, и из-за этого пропадает ясность. Раньше она у нас была.

По ходу турнира не было видно развития команды. Ни прогресса, ни идеи — как она хочет действовать, как собирается создавать моменты, как хочет держать соперника подальше от своих ворот. Я не видел команды, которая действует вместе.

Кто эти восемь игроков, которые берут на себя ответственность? У других топ-сборных они есть. В сборной Германии сейчас больше нет естественной иерархии.

Это было действительно тяжело. Когда Германия три чемпионата мира подряд не выходит в ⅛ финала, нужно задавать вопросы всем. Я никогда не был настолько ошеломлен после вылета, как в этот раз. Если честно, меня это сильно задело.

Сейчас быть в числе 32 лучших команд мира не может быть нашей целью. Поэтому фигуру Нагельсмана тоже нужно ставить под сомнение.

Я очень ждал матч Франция — Германия. Теперь его не будет», — цитирует Лама Eurosport.