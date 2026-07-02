Филипп Лам раскритиковал сборную Германии после вылета с ЧМ-2026

Экс-защитник «Баварии», чемпион мира в составе сборной Германии Филипп Лам высказал мнение о раннем вылете Бундестим с ЧМ-2026.



В ночь на 30 июня (мск) немецкая сборная под руководством Юлиана Нагельсмана сенсационно уступила Парагваю (1:1, 3:4 — пенальти) в 1/16 финала чемпионата мира.



«В целом нам просто не хватает идеи: как мы хотим играть в футбол? Мы меняем систему и состав, и из-за этого пропадает ясность. Раньше она у нас была.



По ходу турнира не было видно развития команды. Ни прогресса, ни идеи — как она хочет действовать, как собирается создавать моменты, как хочет держать соперника подальше от своих ворот. Я не видел команды, которая действует вместе.



Кто эти восемь игроков, которые берут на себя ответственность? У других топ-сборных они есть. В сборной Германии сейчас больше нет естественной иерархии.



Это было действительно тяжело. Когда Германия три чемпионата мира подряд не выходит в ⅛ финала, нужно задавать вопросы всем. Я никогда не был настолько ошеломлен после вылета, как в этот раз. Если честно, меня это сильно задело.



Сейчас быть в числе 32 лучших команд мира не может быть нашей целью. Поэтому фигуру Нагельсмана тоже нужно ставить под сомнение.



Я очень ждал матч Франция — Германия. Теперь его не будет», — цитирует Лама Eurosport.