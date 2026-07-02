Сборная Англии отложила переезд в Мехико, боясь шпионажа

Сборная Англии по футболу отложила переезд в Мехико на матч ⅛ финала чемпионата мира с командой Мексики из-за опасений по поводу шпионажа. Об этом сообщает Daily Mail.



После победы в 1/16 финала над сборной ДР Конго англичане вернулись из Атланты в Канзас-Сити, а не отправились в Мексику, где проведут следующий матч. По информации источника, одна из главных причин такого решения заключается в том, чтобы главный тренер Томас Тухель мог изложить свой тактический план в «безопасной обстановке и вдали от посторонних глаз».



Встреча ⅛ финала чемпионата мира между сборными Мексики и Англии пройдет в ночь на 6 июля по московскому времени на стадионе «Ацтека» в Мехико. Ранее стало известно о подготовке болельщиков сборной Мексики к матчу против команды Великобритании. По данным СМИ, фанаты хотят применить шумовую атаку.