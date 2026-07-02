Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Испания
0
:
Австрия
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.49
П2
9.81
Футбол. ЧМ-2026
03.07
Португалия
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.85
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026
03.07
Швейцария
:
Алжир
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.35
П2
4.62
Футбол. ЧМ-2026
03.07
Австралия
:
Египет
Все коэффициенты
П1
3.40
X
2.90
П2
2.50
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бельгия
3
:
Сенегал
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
2
:
Босния и Герцеговина
0
П1
X
П2

Сборная Англии отложила переезд в Мехико, боясь шпионажа

Томас Тухель переживает, что в Мехико могут следить за его планами на матч с мексиканцами.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная Англии по футболу отложила переезд в Мехико на матч ⅛ финала чемпионата мира с командой Мексики из-за опасений по поводу шпионажа. Об этом сообщает Daily Mail.

После победы в 1/16 финала над сборной ДР Конго англичане вернулись из Атланты в Канзас-Сити, а не отправились в Мексику, где проведут следующий матч. По информации источника, одна из главных причин такого решения заключается в том, чтобы главный тренер Томас Тухель мог изложить свой тактический план в «безопасной обстановке и вдали от посторонних глаз».

Встреча ⅛ финала чемпионата мира между сборными Мексики и Англии пройдет в ночь на 6 июля по московскому времени на стадионе «Ацтека» в Мехико. Ранее стало известно о подготовке болельщиков сборной Мексики к матчу против команды Великобритании. По данным СМИ, фанаты хотят применить шумовую атаку.