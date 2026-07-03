Роналду забил 146-й гол за сборную Португалии и 977-й в карьере

Всего за профессиональную карьеру Роналду записал на свой счет 977 голов. За годы выступлений он пять раз выигрывал «Золотой мяч», пять раз становился победителем Лиги чемпионов, а также завоевал со сборной Португалии титулы чемпионов Европы 2016 года и дважды — Лиги наций УЕФА. Теперь легендарного форварда отделяют всего 23 мяча от знаковой отметки в 1000 голов.