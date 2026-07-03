Роналду ответил на слухи о завершении карьеры в сборной

Накануне Авейру сообщила, что 41-летний форвард завершит выступления за национальную команду после чемпионата мира 2026 года. Однако сам Роналду после победы над Хорватией (2:1) в 1/16 финала плей-офф подчеркнул, что определится со своим будущим только после окончания турнира.
«Сейчас мое будущее не имеет никакого значения. У меня еще будет время, чтобы все обдумать. После турнира — независимо от того, выиграем мы или проиграем, я поговорю со своей семьей и затем приму решение, которое сочту правильным. Я больше не принимаю решения сгоряча — теперь ко всему подхожу спокойно и взвешенно. А сейчас нужно просто наслаждаться этим моментом», — приводит слова Роналду A Bola.
В матче с Хорватией португалец провел на поле 81 минуту, реализовал пенальти и помог своей команде выйти в ⅛ финала. Кроме того, Роналду стал самым возрастным футболистом в истории, сыгравшим в плей-офф чемпионата мира. Следующим соперником сборной Португалии станет Испания.
Криштиану Роналду является лучшим бомбардиров национальной команды с 146 голами. За карьеру он забил 977 мячей.
Матч ⅛ финала между Испанией и Португалией пройдет 6 июля в Далласе.
Роберто Мартинес
Златко Далич
Криштиану Роналду
68′
Гонсалу Рамуш
(Рафаэл Леау)
90+4′
Иван Перишич
(Йосип Станишич)
53′
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
17
Рафаэл Леау
3
Рубен Диаш
17′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
63′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
63′
9
Гонсалу Рамуш
8
Бруну Фернандеш
63′
26
Франсишку Консейсау
7
Криштиану Роналду
81′
21
Рубен Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
62′
10
Бернарду Силва
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
90+8′
17
Петар Сучич
6
Йосип Шутало
3
Марин Понграчич
10
Лука Модрич
59′
13
Никола Влашич
90′
4
Йошко Гвардиол
16
Мартин Батурина
68′
15
Марио Пашалич
11
Анте Будимир
46′
20
Игор Матанович
8
Матео Ковачич
90′
9
Андрей Крамарич
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти