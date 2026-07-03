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Британским пабам разрешили не закрываться в ночь игры с Мексикой

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что британские пабы могут не закрываться в ночь матча между сборными Англии и Мексики в ⅛ финала ЧМ-2026.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Встреча пройдет в Мехико в ночь на понедельник, 6 июля. Начало матча — в 03:00 по московскому времени.

«Мы позаботимся о том, чтобы пабы были открыты в понедельник утром во время матча сборной Англии. Если вы планируете посмотреть матч в пабе, это здорово, и это поможет пабам. Вперед, Англия!», — сказал Стармер в своем видеообращении.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/8 финала, 6.07.2026, 3:00
Мексика
-
Англия
-

Британские пабы преимущественно закрываются в 23:00 — именно до этого времени действует большинство лицензий на продажу алкоголя в Великобритании. Матч Англия — Мексика начнется в 01:00 по лондонскому времени. До этого игры английской сборной на ЧМ-2026 начинались в комфортное для пабов время — с 17:00 до 22:00.

ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).

Англия
2:1
Первый тайм: 0:1
ДР Конго
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
1.07.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 68239 зрителей
Главные тренеры
Томас Тухель
Себастьен Дезабр
Голы
Англия
Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
75′
Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
86′
ДР Конго
Брайан Сипенга
(Шансель Мбемба)
7′
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
3
Нико О`Райли
10
Джуд Беллингем
19′
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
25
Джед Спенс
70′
21
Эберечи Эзе
20
Нони Мадуэке
60′
7
Букайо Сака
11
Маркус Рэшфорд
60′
18
Энтони Гордон
4
Деклан Райс
90′
5
Джон Стоунс
ДР Конго
1
Лионель Мпаси-Нзау
2
Аарон Ван-Биссака
14
Ноа Садики
28′
20
Йоан Висса
22
Шансель Мбемба
4
Аксель Туанзебе
26
Артур Масуаку
89′
12
Жорис Кайембе
6
Нгал`айель Мукау
76′
25
Эдо Кайембе
8
Самюэль Мутуссами
89′
19
Фистон Майеле
7
Натанаэль Мбюкю
64′
13
Мешак Элиа
9
Брайан Сипенга
76′
10
Тео Бонгонда
Статистика
Англия
ДР Конго
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
16
7
Удары в створ
7
2
Угловые
5
3
Фолы
10
12
Офсайды
0
4
Судейская бригада
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти