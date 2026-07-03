Британским пабам разрешили не закрываться в ночь игры с Мексикой

Британские пабы преимущественно закрываются в 23:00 — именно до этого времени действует большинство лицензий на продажу алкоголя в Великобритании. Матч Англия — Мексика начнется в 01:00 по лондонскому времени. До этого игры английской сборной на ЧМ-2026 начинались в комфортное для пабов время — с 17:00 до 22:00.