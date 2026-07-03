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Мостовой оценил шансы Испании и Португалии на ЧМ

Бывший полузащитник сборной России считает, что в матче ⅛ финала нет явного фаворита.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Соцсети

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча ⅛ финала чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Португалии. Об этом он рассказал в интервью «Матч ТВ».

«Португалия — это вам не Австрия. Есть защита, сильнейшая середина поля и Криштиану Роналду. Но на чемпионате мира может быть все что угодно. Шансы — 50 на 50», — сказал Мостовой.

По словам бывшего футболиста, он будет поддерживать сборную Испании, хотя считает, что встреча двух фаворитов турнира состоится слишком рано.

Матч ⅛ финала между сборными Испании и Португалии пройдет 6 июля в Далласе.