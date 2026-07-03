Мостовой оценил шансы Испании и Португалии на ЧМ

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча ⅛ финала чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Португалии. Об этом он рассказал в интервью «Матч ТВ».
«Португалия — это вам не Австрия. Есть защита, сильнейшая середина поля и Криштиану Роналду. Но на чемпионате мира может быть все что угодно. Шансы — 50 на 50», — сказал Мостовой.
По словам бывшего футболиста, он будет поддерживать сборную Испании, хотя считает, что встреча двух фаворитов турнира состоится слишком рано.
Матч ⅛ финала между сборными Испании и Португалии пройдет 6 июля в Далласе.