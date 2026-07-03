СМИ: Рафинья не сыграет в матче ⅛ финала ЧМ против Норвегии

Сборная Бразилии вышла в ⅛ финала ЧМ-2026 после победы над национальной командой Японии (2:1). Теперь «селесао» предстоит встреча с Норвегией. Матч между сборными состоится 5 июля, стартовый свисток прозвучит в 23 часа по московскому времени. Сборная Норвегии второй раз вышла из группы на ЧМ и впервые одержала победу в матче плей-офф. До этого она преодолевала групповую стадию на турнире в 1998 году, но уступила в ⅛ финала сборной Италии (0:1).