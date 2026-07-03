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СМИ: Рафинья не сыграет в матче ⅛ финала ЧМ против Норвегии

Вингер сборной Бразилии и «Барселоны» Рафинья не сможет принять участие в матче ⅛ финала чемпионата мира 2026 года из-за травмы.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

Как сообщает Globo, Рафинья не восстановился от мышечного повреждения, полученного во второму туре группового этапа против сборной Гаити. Футболист «Барселоны» все еще не вернулся к тренировкам с остальными игроками сборной. Медицинский штаб не хочет рисковать здоровьем футболиста, поэтому принял решение не торопиться с появлением игрока на поле.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/8 финала, 5.07.2026, 23:00
Бразилия
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Норвегия
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Ранее стало известно, что бразильцы из-за травмы потеряли еще одного футболиста — Лукас Пакета пропустит 3−4 недели из-за травмы бедра.

Сборная Бразилии вышла в ⅛ финала ЧМ-2026 после победы над национальной командой Японии (2:1). Теперь «селесао» предстоит встреча с Норвегией. Матч между сборными состоится 5 июля, стартовый свисток прозвучит в 23 часа по московскому времени. Сборная Норвегии второй раз вышла из группы на ЧМ и впервые одержала победу в матче плей-офф. До этого она преодолевала групповую стадию на турнире в 1998 году, но уступила в ⅛ финала сборной Италии (0:1).

Сборная Бразилии является лидером по числу побед на чемпионатах мира — «пентакампеоны» побеждали в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах.