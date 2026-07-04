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Карло Анчелотти: Неймар хочет играть, но ведёт себя скромно на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти в интервью изданию Folha de S.Paulo заявил, что нападающий Неймар спокойно воспринимает недостаток игрового времени на чемпионате мира 2026 года.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

Как сообщает ТАСС, 34-летний форвард, выступающий за бразильский клуб «Сантос» из Серии А, принял участие лишь в одном матче текущего мундиаля. 25 июня Неймар вышел на поле в игре третьего тура группового этапа против сборной Шотландии (3:0), проведя на поле 14 минут. Отмечается, что 17 мая, до старта турнира, игрок получил травму икроножной мышцы в расположении «чёрно-белых».

«Он не смирился с ситуацией, но ведёт себя очень хорошо. Тренируется отлично. Неймар играет важную роль в команде, потому что обладает высоким мастерством и при этом очень скромен. И, конечно же, он хочет играть, как всегда, играл. Он не просит, но хочет играть. Это совершенно очевидно», — отметил «Папа Карло».

Неймар выступает в составе «селесао» с 2010 года. В общей сложности он провёл за бразильскую сборную 129 матчей с учётом товарищеских, забив 79 мячей. Форвард является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

В ⅛ финала ЧМ-2026 подопечные Анчелотти встретятся со сборной Норвегии. Игра со «свёрлами» состоится 5 июля в Нью-Джерси и начнётся в 23:00 по московскому времени.

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