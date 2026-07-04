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Анчелотти назвал Фергюсона единственным тренером выше себя по квалификации

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что только бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон превосходит его по квалификации. Слова специалиста приводит ESPN.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

"В Италии говорят, что все мужчины хотят быть тренерами, а все женщины — архитекторами. Я не знаю, понимаю ли я в футболе или нет, но никто не может судить меня по этому поводу.

Единственное, что можно утверждать наверняка — я подготовился более чем к 1400 матчам. Возможно, этого недостаточно, чтобы понимать футбол, но это точно хороший багаж опыта.

Только один человек подготовил больше матчей, чем я: Алекс Фергюсон, на счету которого более 2000 игр. Я принимаю советы от всех, но единственный, кто действительно имеет право давать мне советы, — это Алекс Фергюсон.

Я на 100% уверен, что я не гений, но в то же время я на 100% уверен, что я не дурак", — отметил Анчелотти.

В ⅛ финала чемпионата мира 2026 года сборная Бразилии встретится с командой Норвегии. Матч состоится 5 июля в 23:00 по московскому времени.

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