Анчелотти назвал Фергюсона единственным тренером выше себя по квалификации

"В Италии говорят, что все мужчины хотят быть тренерами, а все женщины — архитекторами. Я не знаю, понимаю ли я в футболе или нет, но никто не может судить меня по этому поводу.
Единственное, что можно утверждать наверняка — я подготовился более чем к 1400 матчам. Возможно, этого недостаточно, чтобы понимать футбол, но это точно хороший багаж опыта.
Только один человек подготовил больше матчей, чем я: Алекс Фергюсон, на счету которого более 2000 игр. Я принимаю советы от всех, но единственный, кто действительно имеет право давать мне советы, — это Алекс Фергюсон.
Я на 100% уверен, что я не гений, но в то же время я на 100% уверен, что я не дурак", — отметил Анчелотти.
В ⅛ финала чемпионата мира 2026 года сборная Бразилии встретится с командой Норвегии. Матч состоится 5 июля в 23:00 по московскому времени.