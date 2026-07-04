Тренер сборной Мексики назвал перенос матча ЧМ ударом под дых

Как ранее сообщали СМИ, ФИФА рассматривает возможность переноса стартового свистка на шесть часов раньше из-за угрозы шторма в Мехико. Первоначально встреча была назначена на 03:00 мск 6 июля.
«Это как удар под дых, потому что это меняет все. Нельзя сказать, что все пошло насмарку — хотя ситуация близка к этому, — но вы, по сути, теряете шесть часов запланированного времени. Мне это совсем не нравится. Разумеется, мы подчинимся решению ФИФА, но лично мне оно очень не по душе, как и моим игрокам», — приводит слова Агирре El Universal.
«Конечно, все это — питание, дневной сон, полноценный ночной отдых, физиотерапия — может показаться мелочью, но это вовсе не так. Сейчас здесь работают 60 человек, чтобы в воскресенье эти 26 парней могли выйти на поле и выиграть матч. Это серьезное дело. По правде говоря, эти перемены — событие весьма значимое. Я понимаю причины и доводы, но со мной никто не советовался, и, честно говоря, я чертовски зол», — добавил тренер.
Чемпионат мира проводится впервые с участием 48 национальных сборных на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.