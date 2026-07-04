Тренер сборной Мексики назвал перенос матча ЧМ ударом под дых

«Это как удар под дых, потому что это меняет все. Нельзя сказать, что все пошло насмарку — хотя ситуация близка к этому, — но вы, по сути, теряете шесть часов запланированного времени. Мне это совсем не нравится. Разумеется, мы подчинимся решению ФИФА, но лично мне оно очень не по душе, как и моим игрокам», — приводит слова Агирре El Universal.