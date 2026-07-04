Месси первым сыграл 30 матчей на чемпионатах мира по футболу

Игра состоится 4 июля в Майами, начало — в 01:00 по московскому времени. Как сообщается, 39-летний форвард выйдет на поле в качестве капитана.
Для Месси этот матч станет 30-м в рамках мировых первенств. Он является рекордсменом турнира по числу проведенных встреч и первым игроком в истории, достигшим отметки в 30 матчей на чемпионатах мира. Второе место по данному показателю занимает португалец Криштиану Роналду, у которого 26 игр.
Кроме того, встреча с Кабо-Верде станет для Месси 203-й в составе национальной команды. По этому показателю он вышел на второе место в истории футбола, опередив хорвата Луку Модрича и кувейтца Бадера аль-Мутаву, у которых по 202 матча. Рекордсменом по числу игр за сборную остается Роналду — 232 матча, уточняет источник.
Лионель Скалони
Педру Лейтау Бриту
Лионель Месси
(Лисандро Мартинес)
29′
Лисандро Мартинес
(Алексис Макаллистер)
92′
Диней Боржес
111′
Дерой Дуарте
(Райан Мендеш да Граса)
59′
Сидни Лопеш Кабрал
(Янник Самеду)
103′
23
Эмилиано Мартинес
13
Кристиан Ромеро
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
104′
4
Гонсало Монтиэль
115′
25
Факундо Медина
85′
3
Николас Тальяфико
7
Родриго де Пауль
84′
5
Леандро Паредес
16
Тьяго Альмада
63′
9
Хулиан Альварес
22
Лаутаро Мартинес
63′
15
Николас Гонсалес
1
Возинья
22
Стивен Морейра
13
Сидни Лопеш Кабрал
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
20
Райан Мендеш да Граса
80′
26
Элио Варела
7
Жоване Кабрал
80′
17
Вилли Семеду
21
Нуну Да Кошта
67′
10
Жамиру Монтейру
6
Кевин Ленини
68′
100′
16
Янник Самеду
15
Ларос Дуарте
67′
19
Дайлон Ливраменто
14
Дерой Дуарте
100′
9
Жилсон Тавареш Беншимол
Главный судья
Дрю Фишер
(Канада)
Боковой судья
Мишель Барвежен
(Канада)
Боковой судья
Лайс Арфа
(Канада)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти