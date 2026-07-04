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Месси первым сыграл 30 матчей на чемпионатах мира по футболу

Лионель Месси включен в стартовый состав сборной Аргентины на матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против команды Кабо-Верде.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

Игра состоится 4 июля в Майами, начало — в 01:00 по московскому времени. Как сообщается, 39-летний форвард выйдет на поле в качестве капитана.

Для Месси этот матч станет 30-м в рамках мировых первенств. Он является рекордсменом турнира по числу проведенных встреч и первым игроком в истории, достигшим отметки в 30 матчей на чемпионатах мира. Второе место по данному показателю занимает португалец Криштиану Роналду, у которого 26 игр.

Кроме того, встреча с Кабо-Верде станет для Месси 203-й в составе национальной команды. По этому показателю он вышел на второе место в истории футбола, опередив хорвата Луку Модрича и кувейтца Бадера аль-Мутаву, у которых по 202 матча. Рекордсменом по числу игр за сборную остается Роналду — 232 матча, уточняет источник.

Аргентина
3:2
Основное время: 1:1 (1:0)
ДВ
Кабо-Верде
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
4.07.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium, 64478 зрителей
Главные тренеры
Лионель Скалони
Педру Лейтау Бриту
Голы
Аргентина
Лионель Месси
(Лисандро Мартинес)
29′
Лисандро Мартинес
(Алексис Макаллистер)
92′
Диней Боржес
111′
Кабо-Верде
Дерой Дуарте
(Райан Мендеш да Граса)
59′
Сидни Лопеш Кабрал
(Янник Самеду)
103′
Составы команд
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
13
Кристиан Ромеро
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
104′
4
Гонсало Монтиэль
115′
25
Факундо Медина
85′
3
Николас Тальяфико
7
Родриго де Пауль
84′
5
Леандро Паредес
16
Тьяго Альмада
63′
9
Хулиан Альварес
22
Лаутаро Мартинес
63′
15
Николас Гонсалес
Кабо-Верде
1
Возинья
22
Стивен Морейра
13
Сидни Лопеш Кабрал
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
20
Райан Мендеш да Граса
80′
26
Элио Варела
7
Жоване Кабрал
80′
17
Вилли Семеду
21
Нуну Да Кошта
67′
10
Жамиру Монтейру
6
Кевин Ленини
68′
100′
16
Янник Самеду
15
Ларос Дуарте
67′
19
Дайлон Ливраменто
14
Дерой Дуарте
100′
9
Жилсон Тавареш Беншимол
Статистика
Аргентина
Кабо-Верде
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
22
16
Удары в створ
10
5
Угловые
8
8
Фолы
13
12
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Дрю Фишер
(Канада)
Боковой судья
Мишель Барвежен
(Канада)
Боковой судья
Лайс Арфа
(Канада)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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