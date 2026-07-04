Новое достижение Месси: рекорд по голам разным сборным на ЧМ

В составе аргентинской команды забитый мяч на счету Лионеля Месси. Как сообщает ТАСС, 39-летний аргентинец обновил рекорд по числу сборных, которым он забивал на мировых первенствах. Всего на счету форварда 14 голов.
Месси поражал ворота сборных Сербии и Черногории (выступавших единой командой на ЧМ-2006), Боснии и Герцеговины, Ирана, Нигерии, Саудовской Аравии, Мексики, Австралии, Нидерландов, Хорватии, Франции, Алжира, Австрии, Иордании и Кабо-Верде.
Вторую позицию по данному показателю делят немцы Мирослав Клозе и Юрген Клинсман, а также бразилец Роналдо (у всех — по 10 голов).
Лионель Скалони
Педру Лейтау Бриту
Лионель Месси
(Лисандро Мартинес)
29′
Лисандро Мартинес
(Алексис Макаллистер)
92′
Диней Боржес
111′
Дерой Дуарте
(Райан Мендеш да Граса)
59′
Сидни Лопеш Кабрал
(Янник Самеду)
103′
23
Эмилиано Мартинес
13
Кристиан Ромеро
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
104′
4
Гонсало Монтиэль
115′
25
Факундо Медина
85′
3
Николас Тальяфико
7
Родриго де Пауль
84′
5
Леандро Паредес
16
Тьяго Альмада
63′
9
Хулиан Альварес
22
Лаутаро Мартинес
63′
15
Николас Гонсалес
1
Возинья
22
Стивен Морейра
13
Сидни Лопеш Кабрал
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
20
Райан Мендеш да Граса
80′
26
Элио Варела
7
Жоване Кабрал
80′
17
Вилли Семеду
21
Нуну Да Кошта
67′
10
Жамиру Монтейру
6
Кевин Ленини
68′
100′
16
Янник Самеду
15
Ларос Дуарте
67′
19
Дайлон Ливраменто
14
Дерой Дуарте
100′
9
Жилсон Тавареш Беншимол
Главный судья
Дрю Фишер
(Канада)
Боковой судья
Мишель Барвежен
(Канада)
Боковой судья
Лайс Арфа
(Канада)
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- Вошел в игру
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- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти