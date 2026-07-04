Месси похвалил Кабо-Верде после тяжелой победы Аргентины

«Мы знали, что будет трудно. Это плей-офф, здесь никто ничего не дарит. Мы уважаем соперников, знали, что легкой прогулки не будет. На этом чемпионате мира особенно заметно, что все команды очень ровные, уровень очень высокий.



Все матчи будут тяжелейшими. Теперь главное — отдохнуть, подумать о том, что будет дальше, и взять с собой позитив. Он есть: мы делали и хорошие вещи. А еще нужно исправить ошибки, которых, если честно, сегодня было много», — добавил Месси.