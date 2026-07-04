Месси похвалил Кабо-Верде после тяжелой победы Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался после победы над Кабо-Верде в 1/16 финала чемпионата мира-2026. Его слова приводит TyC Sports.
Аргентина обыграла Кабо-Верде в дополнительное время со счетом 3:2. Месси забил на 29-й минуте и был признан лучшим игроком матча.
«Мы действовали несогласованно — у них постоянно возникал лишний игрок, потому что мы не могли выстроиться правильно. У них не было мяча, но они заставляли нас бегать, потому что мы не могли организовать нормальный прессинг.
Не зря эта команда не проиграла Испании и Уругваю. Мы сделали самое сложное — забили первый гол, думали, что после этого игра у нас пойдет. Но все случилось иначе: мы потеряли мяч, сели слишком глубоко и перестали прессинговать как надо», — сказал Месси.
Аргентинский форвард отметил, что команда ожидала сложной игры против Кабо-Верде.
«Мы знали, что будет трудно. Это плей-офф, здесь никто ничего не дарит. Мы уважаем соперников, знали, что легкой прогулки не будет. На этом чемпионате мира особенно заметно, что все команды очень ровные, уровень очень высокий.
Все матчи будут тяжелейшими. Теперь главное — отдохнуть, подумать о том, что будет дальше, и взять с собой позитив. Он есть: мы делали и хорошие вещи. А еще нужно исправить ошибки, которых, если честно, сегодня было много», — добавил Месси.
Кабо-Верде впервые выступает в финальной стадии чемпионата мира. На групповом этапе команда сыграла вничью с Испанией и Уругваем, а затем дошла до плей-офф.
Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В 2022 году команда выиграла турнир в Катаре, победив Францию в финале в серии пенальти.
В ⅛ финала чемпионата мира Аргентина 7 июля сыграет против Египта.
Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые проводится с участием 48 сборных и завершится 19 июля.
Лионель Скалони
Педру Лейтау Бриту
Лионель Месси
(Лисандро Мартинес)
29′
Лисандро Мартинес
(Алексис Макаллистер)
92′
Диней Боржес
111′
Дерой Дуарте
(Райан Мендеш да Граса)
59′
Сидни Лопеш Кабрал
(Янник Семеду)
103′
23
Эмилиано Мартинес
13
Кристиан Ромеро
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
104′
4
Гонсало Монтиэль
115′
25
Факундо Медина
85′
3
Николас Тальяфико
7
Родриго де Пауль
84′
5
Леандро Паредес
16
Тьяго Альмада
63′
9
Хулиан Альварес
22
Лаутаро Мартинес
63′
15
Николас Гонсалес
1
Возинья
22
Стивен Морейра
13
Сидни Лопеш Кабрал
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
20
Райан Мендеш да Граса
80′
26
Элио Варела
7
Жоване Кабрал
80′
17
Вилли Семеду
21
Нуну Да Кошта
67′
10
Жамиру Монтейру
6
Кевин Ленини
68′
100′
16
Янник Семеду
15
Ларос Дуарте
67′
19
Дайлон Ливраменто
14
Дерой Дуарте
100′
9
Жилсон Тавареш Беншимол
Главный судья
Дрю Фишер
(Канада)
Боковой судья
Мишель Барвежен
(Канада)
Боковой судья
Лайс Арфа
(Канада)
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти