Билеты на матч Англии и Мексики перепродают за $30 тысяч

Билеты на матч ⅛ финала чемпионата мира-2026 между сборными Англии и Мексики перепродаются на официальном портале ФИФА по ценам, которые значительно превышают номинал. Об этом сообщает BBC.
По данным источника, самые дорогие билеты, изначально стоившие 605 долларов, сейчас доступны за 30 тысяч долларов. С учетом комиссии ФИФА в размере 15% для покупателя итоговая сумма достигает 34,5 тысячи долларов.
Таким образом, цена самых дорогих билетов выросла примерно в 57 раз по сравнению с первоначальной стоимостью.
Самый дешевый доступный билет на матч также продается намного дороже номинала. Его первоначальная цена составляла 295 долларов, а на перепродаже он стоит 3448 долларов. Это почти в 12 раз больше стартовой стоимости.
BBC отмечает, что за последние три дня билеты на игру Англия — Мексика подорожали еще примерно на треть. При этом билеты на другие матчи плей-офф чемпионата мира, по данным источника, дешевеют.
Матч Англии и Мексики пройдет 6 июля в Мехико. Начало встречи — в 03:00 по московскому времени.
Сборная Англии вышла в ⅛ финала после группового этапа и первого раунда плей-офф. Мексика проводит чемпионат мира в статусе одной из стран-хозяек турнира.
Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые проводится с участием 48 сборных и завершится 19 июля.