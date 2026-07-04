Месси повторил личный рекорд по голам за один ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси повторил личный рекорд по голам за один чемпионат мира.
В ночь на 4 июля по московскому времени Аргентина обыграла Кабо-Верде в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. Встреча завершилась победой аргентинской команды в дополнительное время со счетом 3:2.
Месси отметился голом в этой игре. Теперь на его счету 7 мячей на чемпионате мира-2026.
Такой же результат аргентинский форвард показал на чемпионате мира-2022 в Катаре. Тогда Месси забил 7 голов, помог Аргентине выиграть турнир и был признан лучшим игроком чемпионата мира.
При этом на ЧМ-2022 три из семи голов Месси забил с пенальти. На нынешнем турнире 39-летний футболист пока обходится без 11-метровых ударов.
Месси проводит шестой чемпионат мира в карьере. Ранее он выступал на турнирах 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов.
Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В 2022 году команда победила Францию в финале в серии пенальти после ничьей 3:3 в игровое время.
После победы над Кабо-Верде аргентинцы вышли в ⅛ финала чемпионата мира-2026. Следующим соперником команды станет сборная Египта.
Лионель Скалони
Педру Лейтау Бриту
Лионель Месси
(Лисандро Мартинес)
29′
Лисандро Мартинес
(Алексис Макаллистер)
92′
Диней Боржес
111′
Дерой Дуарте
(Райан Мендеш да Граса)
59′
Сидни Лопеш Кабрал
(Янник Семеду)
103′
23
Эмилиано Мартинес
13
Кристиан Ромеро
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
104′
4
Гонсало Монтиэль
115′
25
Факундо Медина
85′
3
Николас Тальяфико
7
Родриго де Пауль
84′
5
Леандро Паредес
16
Тьяго Альмада
63′
9
Хулиан Альварес
22
Лаутаро Мартинес
63′
15
Николас Гонсалес
1
Возинья
22
Стивен Морейра
13
Сидни Лопеш Кабрал
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
20
Райан Мендеш да Граса
80′
26
Элио Варела
7
Жоване Кабрал
80′
17
Вилли Семеду
21
Нуну Да Кошта
67′
10
Жамиру Монтейру
6
Кевин Ленини
68′
100′
16
Янник Семеду
15
Ларос Дуарте
67′
19
Дайлон Ливраменто
14
Дерой Дуарте
100′
9
Жилсон Тавареш Беншимол
Главный судья
Дрю Фишер
(Канада)
Боковой судья
Мишель Барвежен
(Канада)
Боковой судья
Лайс Арфа
(Канада)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти