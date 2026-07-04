Луис Диас стал лучшим игроком матча Колумбии и Ганы на ЧМ

Нападающий сборной Колумбии Луис Диас признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Ганы.
Встреча прошла в Канзас-Сити и завершилась победой Колумбии со счетом 1:0. Единственный гол на 14-й минуте забил Джон Ариас, который замкнул передачу Луиса Суареса с правого фланга.
Диас провел активный матч и регулярно участвовал в атаках колумбийской команды. В первом тайме у него был момент после передачи Густаво Пуэрты, но удар пришелся мимо ближнего угла.
Во втором тайме Диас отправил мяч в ворота Ганы после прострела справа, однако гол был отменен из-за положения вне игры. Позже нападающий получил еще один шанс, но пробил прямо во вратаря Лоуренса Ати-Зиги.
Колумбия большую часть матча владела преимуществом и чаще создавала моменты. Вратарь сборной Ганы несколько раз спас команду, в том числе после удара головой Йохана Мохики в концовке первого тайма.
После победы над Ганой сборная Колумбии вышла в ⅛ финала чемпионата мира. Следующим соперником команды станет сборная Швейцарии. Матч пройдет во вторник в Ванкувере.
Диас выступает за сборную Колумбии с 2018 года. На клубном уровне он играет за «Баварию». Ранее футболист также выступал за «Ливерпуль», «Порту», «Атлетико Хуниор» и «Барранкилью».
Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Турнир впервые проводится с участием 48 сборных.
Нестор Лоренсо
Карлуш Кейрош
Джон Ариас
(Луис Хавьер Суарес)
14′
12
Камило Варгас
2
Даниэль Муньос
17
Хоан Мохика
14
Густаво Пуэрта
16
Джефферсон Лерма
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
11
Джон Ариас
12′
73′
20
Хуан Фернандо Кинтеро
9
Джон Кордоба
8′
25
Луис Хавьер Суарес
10
Хамес Родригес
46′
6
Ричард Риос
78′
7
Луис Диас
90′
21
Хаминтон Кампас
1
Лоуренс Ати-Зиджи
14
Гидеон Менса
11
Антуан Семеньо
5
Томас Партей
23
Деррик Люккассен
18
Жером Опоку
26
Марвен Сенайя
13′
2
Алиду Сейду
76′
19
Иньяки Уильямс
62′
15
Элиша Овусу
9
Джордан Айю
79′
24
Эрнест Нуама
3
Калеб Йиренкий
49′
79′
25
Принс Квабена Аду
8
Кваси Сибо
62′
7
Иссахаку Фатаву
66′
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Боковой судья
Николя Дано
(Франция)
Боковой судья
Бенжамен Паже
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти