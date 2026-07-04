Стали известны подробности травмы Кордобы на чемпионате мира

Спортивный журналист Пипе Сьерра рассказал о состоянии нападающего «Краснодара» и сборной Колумбии Джона Кордобы после травмы в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Ганы.
Встреча прошла 4 июля на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити и завершилась победой сборной Колумбии со счетом 1:0. Единственный гол забил Джон Ариас.
Кордоба вышел в стартовом составе, но уже на 8-й минуте был вынужден покинуть поле. По данным Сьерры, 33-летний форвард потянул внутреннюю сторону бедра и не смог продолжить игру. Вместо него вышел Луис Суарес.
«Это мышечная травма. С завтрашнего дня он будет обследоваться медицинским штабом сборной Колумбии. Там станет известна степень повреждения и будет решено, сможет ли он продолжить участие на ЧМ», — написал Сьерра.
На чемпионате мира-2026 Кордоба провел три матча и пока не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 10 млн евро.
Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В составе российского клуба он стал чемпионом РПЛ в сезоне-2024/25.
Сборная Колумбии после победы над Ганой вышла в ⅛ финала чемпионата мира. 7 июля команда Нестора Лоренсо сыграет со Швейцарией в Ванкувере.
Нестор Лоренсо
Карлуш Кейрош
Джон Ариас
(Луис Хавьер Суарес)
14′
12
Камило Варгас
2
Даниэль Муньос
17
Хоан Мохика
14
Густаво Пуэрта
16
Джефферсон Лерма
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
11
Джон Ариас
12′
73′
20
Хуан Фернандо Кинтеро
9
Джон Кордоба
8′
25
Луис Хавьер Суарес
10
Хамес Родригес
46′
6
Ричард Риос
78′
7
Луис Диас
90′
21
Хаминтон Кампас
1
Лоуренс Ати-Зиджи
14
Гидеон Менса
11
Антуан Семеньо
5
Томас Партей
23
Деррик Люккассен
18
Жером Опоку
26
Марвен Сенайя
13′
2
Алиду Сейду
76′
19
Иньяки Уильямс
62′
15
Элиша Овусу
9
Джордан Айю
79′
24
Эрнест Нуама
3
Калеб Йиренкий
49′
79′
25
Принс Квабена Аду
8
Кваси Сибо
62′
7
Иссахаку Фатаву
66′
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Боковой судья
Николя Дано
(Франция)
Боковой судья
Бенжамен Паже
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти