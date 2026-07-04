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Колумбия
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:
Гана
0
П1
X
П2
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завершен
Аргентина
3
:
Кабо-Верде
2
П1
X
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Скалони провел 100-й матч во главе сборной Аргентины

Юбилейной для тренера стала победа над Кабо-Верде в плей-офф ЧМ-2026.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони провел 100-й матч во главе национальной команды. Юбилейной для специалиста стала победа над Кабо-Верде в 1/16 финала чемпионата мира-2026. Об этом сообщает TyC Sports.

Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Его первый матч во главе команды прошел 8 сентября 2018 года против Гватемалы в Лос-Анджелесе.

За 100 матчей под руководством Скалони Аргентина одержала 73 победы, 18 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. Разница мячей команды за этот период — 209:52.

Лучшим бомбардиром сборной при Скалони остается Лионель Месси, который забил 59 голов.

При Скалони Аргентина выиграла четыре титула: Кубок Америки-2021, Финалиссиму-2022, чемпионат мира-2022 и Кубок Америки-2024.

На чемпионатах мира баланс Скалони во главе сборной Аргентины составляет 8 побед, 2 ничьи и 1 поражение. В матчах Кубка Америки команда при нем одержала 13 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения.

В ⅛ финала чемпионата мира-2026 сборная Аргентины сыграет с Египтом. Матч пройдет 7 июля.

Аргентина
3:2
Основное время: 1:1 (1:0)
ДВ
Кабо-Верде
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
4.07.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium, 64478 зрителей
Главные тренеры
Лионель Скалони
Педру Лейтау Бриту
Голы
Аргентина
Лионель Месси
(Лисандро Мартинес)
29′
Лисандро Мартинес
(Алексис Макаллистер)
92′
Диней Боржес
111′
Кабо-Верде
Дерой Дуарте
(Райан Мендеш да Граса)
59′
Сидни Лопеш Кабрал
(Янник Семеду)
103′
Составы команд
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
13
Кристиан Ромеро
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
104′
4
Гонсало Монтиэль
115′
25
Факундо Медина
85′
3
Николас Тальяфико
7
Родриго де Пауль
84′
5
Леандро Паредес
16
Тьяго Альмада
63′
9
Хулиан Альварес
22
Лаутаро Мартинес
63′
15
Николас Гонсалес
Кабо-Верде
1
Возинья
22
Стивен Морейра
13
Сидни Лопеш Кабрал
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
20
Райан Мендеш да Граса
80′
26
Элио Варела
7
Жоване Кабрал
80′
17
Вилли Семеду
21
Нуну Да Кошта
67′
10
Жамиру Монтейру
6
Кевин Ленини
68′
100′
16
Янник Семеду
15
Ларос Дуарте
67′
19
Дайлон Ливраменто
14
Дерой Дуарте
100′
9
Жилсон Тавареш Беншимол
Статистика
Аргентина
Кабо-Верде
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
22
16
Удары в створ
10
5
Угловые
8
8
Фолы
13
12
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Дрю Фишер
(Канада)
Боковой судья
Мишель Барвежен
(Канада)
Боковой судья
Лайс Арфа
(Канада)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти