Скалони провел 100-й матч во главе сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони провел 100-й матч во главе национальной команды. Юбилейной для специалиста стала победа над Кабо-Верде в 1/16 финала чемпионата мира-2026. Об этом сообщает TyC Sports.
Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Его первый матч во главе команды прошел 8 сентября 2018 года против Гватемалы в Лос-Анджелесе.
За 100 матчей под руководством Скалони Аргентина одержала 73 победы, 18 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. Разница мячей команды за этот период — 209:52.
Лучшим бомбардиром сборной при Скалони остается Лионель Месси, который забил 59 голов.
При Скалони Аргентина выиграла четыре титула: Кубок Америки-2021, Финалиссиму-2022, чемпионат мира-2022 и Кубок Америки-2024.
На чемпионатах мира баланс Скалони во главе сборной Аргентины составляет 8 побед, 2 ничьи и 1 поражение. В матчах Кубка Америки команда при нем одержала 13 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
В ⅛ финала чемпионата мира-2026 сборная Аргентины сыграет с Египтом. Матч пройдет 7 июля.
Лионель Скалони
Педру Лейтау Бриту
Лионель Месси
(Лисандро Мартинес)
29′
Лисандро Мартинес
(Алексис Макаллистер)
92′
Диней Боржес
111′
Дерой Дуарте
(Райан Мендеш да Граса)
59′
Сидни Лопеш Кабрал
(Янник Семеду)
103′
23
Эмилиано Мартинес
13
Кристиан Ромеро
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
104′
4
Гонсало Монтиэль
115′
25
Факундо Медина
85′
3
Николас Тальяфико
7
Родриго де Пауль
84′
5
Леандро Паредес
16
Тьяго Альмада
63′
9
Хулиан Альварес
22
Лаутаро Мартинес
63′
15
Николас Гонсалес
1
Возинья
22
Стивен Морейра
13
Сидни Лопеш Кабрал
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
20
Райан Мендеш да Граса
80′
26
Элио Варела
7
Жоване Кабрал
80′
17
Вилли Семеду
21
Нуну Да Кошта
67′
10
Жамиру Монтейру
6
Кевин Ленини
68′
100′
16
Янник Семеду
15
Ларос Дуарте
67′
19
Дайлон Ливраменто
14
Дерой Дуарте
100′
9
Жилсон Тавареш Беншимол
Главный судья
Дрю Фишер
(Канада)
Боковой судья
Мишель Барвежен
(Канада)
Боковой судья
Лайс Арфа
(Канада)
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- Вошел в игру
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти