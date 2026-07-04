Кейруш объяснил вылет Ганы с ЧМ нехваткой зрелости

Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш объяснил вылет команды с чемпионата мира-2026 нехваткой зрелости. Об этом сообщает Reuters.
Гана проиграла Колумбии в матче 1/16 финала со счетом 0:1. Встреча прошла в Канзас-Сити, единственный гол на 14-й минуте забил Джон Ариас.
Кейруш заявил, что команда допустила ошибку в ключевом эпизоде и не смогла правильно отреагировать после пропущенного мяча. По словам тренера, на таком уровне подобные детали решают исход матчей плей-офф.
Португальский специалист считает, что Гане не хватило «зрелости», чтобы довести игру до нужного результата. При этом он отметил, что команда получила важный опыт на турнире.
Для сборной Ганы это был первый матч плей-офф чемпионата мира с 2010 года. Тогда ганцы дошли до четвертьфинала, где уступили Уругваю в серии пенальти.
На чемпионате мира-2026 Гана вышла из группы с третьего места. В 1/16 финала команда не смогла пройти Колумбию и завершила выступление на турнире.
Колумбия после победы над Ганой вышла в ⅛ финала. Следующим соперником команды Нестора Лоренсо станет сборная Швейцарии.
Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые проводится с участием 48 сборных и завершится 19 июля.
Нестор Лоренсо
Карлуш Кейрош
Джон Ариас
(Луис Хавьер Суарес)
14′
12
Камило Варгас
2
Даниэль Муньос
17
Хоан Мохика
14
Густаво Пуэрта
16
Джефферсон Лерма
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
11
Джон Ариас
12′
73′
20
Хуан Фернандо Кинтеро
9
Джон Кордоба
8′
25
Луис Хавьер Суарес
10
Хамес Родригес
46′
6
Ричард Риос
78′
7
Луис Диас
90′
21
Хаминтон Кампас
1
Лоуренс Ати-Зиджи
14
Гидеон Менса
11
Антуан Семеньо
5
Томас Партей
23
Деррик Люккассен
18
Жером Опоку
26
Марвен Сенайя
13′
2
Алиду Сейду
76′
19
Иньяки Уильямс
62′
15
Элиша Овусу
9
Джордан Айю
79′
24
Эрнест Нуама
3
Калеб Йиренкий
49′
79′
25
Принс Квабена Аду
8
Кваси Сибо
62′
7
Иссахаку Фатаву
66′
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Боковой судья
Николя Дано
(Франция)
Боковой судья
Бенжамен Паже
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти