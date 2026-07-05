Тухель ответил на вопрос о виагре перед матчем ЧМ

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель на пресс-конференции перед матчем ⅛ финала чемпионата мира против Мексики ответил на вопрос о возможном использовании виагры для борьбы с влиянием высоты, сообщает USA Today.
Встреча должна пройти на стадионе «Ацтека» в Мехико, который расположен примерно на высоте 2200 м над уровнем моря. Перед игрой несколько СМИ писали, что английская команда теоретически могла бы воспользоваться тем, что виагра не входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства.
«До меня не дошла информация, которая это подтверждала бы, так что это неправда», — сказал Тухель со смехом.
Тухель также сообщил, что защитник Джаррелл Куанса восстановился после травмы голеностопа и готов сыграть с Мексикой. Участие Риса Джеймса, который пропустил предыдущий матч из-за повреждения задней поверхности бедра, будет определено перед игрой.
«Вы видели, что Джаррелл тренировался, он тренировался полноценно и полностью доступен. Рис, возможно, сможет попасть на скамейку, ему нужна последняя оценка врачей и медицинское заключение, имеет ли это смысл», — заявил Тухель.