Тухель ответил на вопрос о виагре перед матчем ЧМ

Встреча должна пройти на стадионе «Ацтека» в Мехико, который расположен примерно на высоте 2200 м над уровнем моря. Перед игрой несколько СМИ писали, что английская команда теоретически могла бы воспользоваться тем, что виагра не входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства.