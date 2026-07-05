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Гави ответил на критику в адрес Роналду

Полузащитник сборной Испании Гави заявил, что Криштиану Роналду остается игроком, способным решить исход матча в любой момент.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави в интервью Mundo Deportivo высказался о критике в адрес нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем команд на чемпионате мира 2026 года.

Испания готовится к игре с Португалией. Гави назвал португальцев самым сильным соперником, с которым его команда встретилась на турнире.

«Да, ясно, что это самый сильный соперник из тех, с кем мы встречались до сих пор. Это отличная сборная, с хорошими игроками. Надеюсь, команда будет настроена на то, что мы должны делать, на план тренера, и что все вместе мы пойдем побеждать в этой стадии», — сказал Гави.

Футболиста спросили о мнениях, что присутствие Роналду якобы сковывает Португалию или даже мешает команде. Гави ответил, что такие оценки чаще звучат не изнутри сборной.

«Я всегда это слышу, но от людей, которые не находятся в его команде, от болельщиков. Те, кто с ним в команде, будут испытывать к нему огромное уважение. Очевидно, Криштиану — один из лучших игроков в истории, и он может сделать разницу в любой момент», — заявил Гави.

Гави также рассказал, что не переписывался со своим другом Жоау Канселу перед очной встречей. «Нет, честно говоря, мы не разговаривали. Думаю, и он, и я настроены и сосредоточены на матче. Не думаю, что он напишет мне до игры, и я тоже не буду этого делать. Каждый сосредоточен на своей стране, на своей сборной и на победе», — сказал испанец.

По словам Гави, ключом к успеху Испании в матче с Португалией станет сохранение текущей динамики и командного единства. Он также отметил, что поражение от португальцев в Лиге наций может стать для испанцев дополнительной мотивацией.

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