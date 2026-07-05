Гави ответил на критику в адрес Роналду

Гави также рассказал, что не переписывался со своим другом Жоау Канселу перед очной встречей. «Нет, честно говоря, мы не разговаривали. Думаю, и он, и я настроены и сосредоточены на матче. Не думаю, что он напишет мне до игры, и я тоже не буду этого делать. Каждый сосредоточен на своей стране, на своей сборной и на победе», — сказал испанец.