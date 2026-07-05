Аршавин восхитился игрой Месси на ЧМ-2026

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин в беседе с «Чемпионатом» оценил игру нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года.
Аршавин признался, что до начала турнира не ожидал от аргентинца такой формы. По словам бывшего футболиста, уровень Месси в 39 лет производит сильное впечатление.
«Удивляет выступление Месси на чемпионате мира. До начала турнира не думал, что он будет в таком порядке. Вызывает только восхищение, когда человек в 39 лет — один из лучших в мире. Представляете, каким он был 10 лет назад, когда был в лучшей форме? Насколько далеко он был от всех тогда! Гипотетически может сыграть на следующем чемпионате мира, а по факту — не знаю», — сказал Аршавин.