Тухель опроверг слухи о «Виагре» в сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель опроверг сообщения о том, что футболисты команды принимали «Виагру» перед матчем ⅛ финала чемпионата мира-2026 против Мексики.
«Правда ли, что мои игроки принимали “Виагру” для борьбы с высокогорьем? Такая информация до меня не дошла. Это неправда», — сказал Тухель на пресс-конференции.
Ранее в СМИ появилась информация, что препарат могли использовать для облегчения адаптации к условиям высокогорья. Матч пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико, который расположен на высоте около 2200 метров над уровнем моря.
Встреча между сборными Мексики и Англии состоится в ночь на 6 июля и начнется в 03:00 по московскому времени.