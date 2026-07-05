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Тухель опроверг слухи о «Виагре» в сборной Англии

Главный тренер англичан заявил, что команда не использует препарат для подготовки к матчу с Мексикой.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Michael Regan - The FA/The FA via Getty Images

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель опроверг сообщения о том, что футболисты команды принимали «Виагру» перед матчем ⅛ финала чемпионата мира-2026 против Мексики.

«Правда ли, что мои игроки принимали “Виагру” для борьбы с высокогорьем? Такая информация до меня не дошла. Это неправда», — сказал Тухель на пресс-конференции.

Ранее в СМИ появилась информация, что препарат могли использовать для облегчения адаптации к условиям высокогорья. Матч пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико, который расположен на высоте около 2200 метров над уровнем моря.

Встреча между сборными Мексики и Англии состоится в ночь на 6 июля и начнется в 03:00 по московскому времени.

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