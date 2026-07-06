Пикфорд повторил рекорд Шилтона на чемпионатах мира

Шилтон также сыграл 17 матчей на чемпионатах мира, выступив на турнирах 1982, 1986 и 1990 годов. Кроме того, бывший голкипер остается абсолютным рекордсменом сборной Англии по количеству проведенных матчей — на его счету 125 игр за национальную команду.