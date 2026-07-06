Пикфорд повторил рекорд Шилтона на чемпионатах мира

Пикфорд провел 17-ю встречу на мировых первенствах. Юбилейным для футболиста стал матч ⅛ финала чемпионата мира 2026 года против сборной Мексики (3:2). Голкипер вышел в стартовом составе английской команды на встречу, которая прошла в Мехико.
Шилтон также сыграл 17 матчей на чемпионатах мира, выступив на турнирах 1982, 1986 и 1990 годов. Кроме того, бывший голкипер остается абсолютным рекордсменом сборной Англии по количеству проведенных матчей — на его счету 125 игр за национальную команду.
Для 32-летнего Пикфорда нынешний чемпионат мира стал третьим в карьере после турниров 2018 и 2022 годов. В обоих случаях англичане доходили до стадии четвертьфинала.
Сборная Англии в четвертьфинале ЧМ-2026 11 июля сыграет с национальной командой Норвегии в Майами.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Хавьер Агирре
Томас Тухель
Хулиан Киньонес
42′
Рауль Хименес
69′
Джуд Беллингем
(Букайо Сака)
36′
Джуд Беллингем
(Гарри Кейн)
38′
Гарри Кейн
60′
1
Рауль Ранхель
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
9
Рауль Хименес
25
Роберто Альварадо
5
Хоан Васкес
90+8′
2
Хорхе Санчес
71′
79′
8
Альваро Фидальго
19
Хильберто Мора
61′
11
Сантьяго Хименес
7
Луис Ромо
61′
26
Бриан Гутьеррес
16
Хулиан Киньонес
81′
22
Гильермо Мартинес
3
Сесар Монтес
46′
4
Эдсон Альварес
1
Джордан Пикфорд
26
Джарелл Куанса
54′
18
Энтони Гордон
10
Джуд Беллингем
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
68′
4
Деклан Райс
1′
3
Нико О`Райли
72′
74′
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
57′
5
Джон Стоунс
9
Гарри Кейн
90′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
75′
15
Дэн Берн
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
Боковой судья
Джеймс Линдси
(Австралия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти