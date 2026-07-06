Анчелотти не покинет сборную Бразилии после вылета с ЧМ

Сборная Бразилии является самым титулованным участником чемпионатов мира с пятью победами на турнире. Однако с триумфального чемпионата мира 2002 года команда ни разу не сумела выйти в финал. Также впервые за 36 лет бразильская команда не сумела выйти в четвертьфинал мирового первенства.