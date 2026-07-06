Анчелотти не покинет сборную Бразилии после вылета с ЧМ

В матче ⅛ финала мирового первенства бразильцы уступили Норвегии со счетом 1:2. Победу скандинавам принес дубль Эрлинга Холанда, а единственный мяч сборной Бразилии с пенальти забил Неймар. При этом в первом тайме Бруно Гимарайнс не реализовал 11-метровый.
Итальянский специалист подчеркнул, что поражение должно стать отправной точкой для обновления национальной команды.
«Мы должны продолжать работать, совершенствоваться и находить новые идеи. Я верю в то, что это поражение — не конец, а начало нового цикла», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.
Сборная Бразилии является самым титулованным участником чемпионатов мира с пятью победами на турнире. Однако с триумфального чемпионата мира 2002 года команда ни разу не сумела выйти в финал. Также впервые за 36 лет бразильская команда не сумела выйти в четвертьфинал мирового первенства.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти