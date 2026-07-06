Автор дубля Беллингем признан лучшим игроком матча ЧМ с Мексикой

Англичане одержали победу со счетом 3:2 в Мехико и пробились в четвертьфинал мирового первенства. Беллингем отличился дважды в течение двух минут, забив на 37-й и 39-й минутах матча.
Беллингем дебютировал в составе сборной Англии в ноябре 2020 года. За национальную команду футболист провел 53 матча, в которых забил 10 голов и сделал 11 результативных передач.
Сборная Англии в четвертьфинале ЧМ-2026 11 июля сыграет с национальной командой Норвегии в Майами.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 сборных. Матчи турнира принимают США, Канада и Мексика, а финал состоится 19 июля.
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
6.07.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Estadio Azteca
Главные тренеры
Хавьер Агирре
Томас Тухель
Голы
Мексика
Хулиан Киньонес
42′
Рауль Хименес
69′
Англия
Джуд Беллингем
(Букайо Сака)
36′
Джуд Беллингем
(Гарри Кейн)
38′
Гарри Кейн
60′
Составы команд
Мексика
1
Рауль Ранхель
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
9
Рауль Хименес
25
Роберто Альварадо
5
Хоан Васкес
90+8′
2
Хорхе Санчес
71′
79′
8
Альваро Фидальго
19
Хильберто Мора
61′
11
Сантьяго Хименес
7
Луис Ромо
61′
26
Бриан Гутьеррес
16
Хулиан Киньонес
81′
22
Гильермо Мартинес
3
Сесар Монтес
46′
4
Эдсон Альварес
Англия
1
Джордан Пикфорд
26
Джарелл Куанса
54′
18
Энтони Гордон
10
Джуд Беллингем
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
68′
4
Деклан Райс
1′
3
Нико О`Райли
72′
74′
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
57′
5
Джон Стоунс
9
Гарри Кейн
90′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
75′
15
Дэн Берн
Статистика
Мексика
Англия
Желтые карточки
2
3
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
20
6
Удары в створ
5
5
Угловые
12
2
Фолы
14
7
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
Боковой судья
Джеймс Линдси
(Австралия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти