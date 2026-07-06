Тренер сборной Мексики после вылета с ЧМ: Не упрекну свою команду ни в чем

«Я не могу упрекнуть свою команду ни в чем. Мы сделали все, что могли, а они — великая команда. Это высший уровень, здесь нельзя ошибаться, потому что ошибки обходятся дорого. Мы рискнули с заменами, чтобы воспользоваться численным преимуществом, но нам не удалось этого сделать. У меня нет слов, кроме благодарности за поддержку всех», — приводит слова Агирре пресс-служба ФИФА.