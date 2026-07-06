Запасной игрок сборной Англии получил травму, празднуя победу

«Джордан просто упал и повредил запястье. Выглядит очень плохо. Это довольно серьезная травма, и то, что Джордана сейчас нет с нами, совершенно не вяжется с этим вечером. Врач сказал мне, что он в больнице», — цитирует Тухеля ВВС.