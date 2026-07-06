Запасной игрок сборной Англии получил травму, празднуя победу

Полузащитник сборной Англии и «Брентфорда» Джордан Хендерсон умудрился получить травму уже после игры, которую провел на скамейке запасных. 36-летний футболист повредил запястье, перепрыгивая рекламный щит. Игроку потребовался кислород, после чего его унесли с поля на носилках.
По словам главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля, травма Хендерсона может оказаться серьезной.
«Джордан просто упал и повредил запястье. Выглядит очень плохо. Это довольно серьезная травма, и то, что Джордана сейчас нет с нами, совершенно не вяжется с этим вечером. Врач сказал мне, что он в больнице», — цитирует Тухеля ВВС.
Хендерсон не участвовал в матче, но также отметился желтой карточкой на скамейке запасных.
Сборная Англии вышла в четвертьфинал, где сыграет с Норвегией. Матч пройдет 12 июля.
Хендерсон выступал за «Ливерпуль» с 2011-го по 2023 год. За 12 сезонов в составе мерсисайдцев англичанин провел 492 матчей, в которых забил 33 мяча и отдал 61 результативную передачу. Он выиграл с «Ливерпулем» все значимые трофеи, включая Английскую Премьер лигу, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок Английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Также полузащитник играл за саудовский «Аль-Иттифак», «Аякс», «Сандерленд» и «Ковентри».
Хавьер Агирре
Томас Тухель
Хулиан Киньонес
42′
Рауль Хименес
69′
Джуд Беллингем
(Букайо Сака)
36′
Джуд Беллингем
(Гарри Кейн)
38′
Гарри Кейн
60′
1
Рауль Ранхель
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
9
Рауль Хименес
25
Роберто Альварадо
5
Хоан Васкес
90+8′
2
Хорхе Санчес
71′
79′
8
Альваро Фидальго
19
Хильберто Мора
61′
11
Сантьяго Хименес
7
Луис Ромо
61′
26
Бриан Гутьеррес
16
Хулиан Киньонес
81′
22
Гильермо Мартинес
3
Сесар Монтес
46′
4
Эдсон Альварес
1
Джордан Пикфорд
26
Джарелл Куанса
54′
18
Энтони Гордон
10
Джуд Беллингем
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
68′
4
Деклан Райс
1′
3
Нико О`Райли
72′
74′
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
57′
5
Джон Стоунс
9
Гарри Кейн
90′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
75′
15
Дэн Берн
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
Боковой судья
Джеймс Линдси
(Австралия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти