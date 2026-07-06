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Запасной игрок сборной Англии получил травму, празднуя победу

Сборная Англии вышла в четвертьфинал чемпионата мира после победы над командой Мексики со счетом 3:2 в ⅛ финала.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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Полузащитник сборной Англии и «Брентфорда» Джордан Хендерсон умудрился получить травму уже после игры, которую провел на скамейке запасных. 36-летний футболист повредил запястье, перепрыгивая рекламный щит. Игроку потребовался кислород, после чего его унесли с поля на носилках.

По словам главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля, травма Хендерсона может оказаться серьезной.

«Джордан просто упал и повредил запястье. Выглядит очень плохо. Это довольно серьезная травма, и то, что Джордана сейчас нет с нами, совершенно не вяжется с этим вечером. Врач сказал мне, что он в больнице», — цитирует Тухеля ВВС.

Хендерсон не участвовал в матче, но также отметился желтой карточкой на скамейке запасных.

Сборная Англии вышла в четвертьфинал, где сыграет с Норвегией. Матч пройдет 12 июля.

Хендерсон выступал за «Ливерпуль» с 2011-го по 2023 год. За 12 сезонов в составе мерсисайдцев англичанин провел 492 матчей, в которых забил 33 мяча и отдал 61 результативную передачу. Он выиграл с «Ливерпулем» все значимые трофеи, включая Английскую Премьер лигу, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок Английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Также полузащитник играл за саудовский «Аль-Иттифак», «Аякс», «Сандерленд» и «Ковентри».

Мексика
2:3
Первый тайм: 1:2
Англия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
6.07.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Estadio Azteca
Главные тренеры
Хавьер Агирре
Томас Тухель
Голы
Мексика
Хулиан Киньонес
42′
Рауль Хименес
69′
Англия
Джуд Беллингем
(Букайо Сака)
36′
Джуд Беллингем
(Гарри Кейн)
38′
Гарри Кейн
60′
Составы команд
Мексика
1
Рауль Ранхель
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
9
Рауль Хименес
25
Роберто Альварадо
5
Хоан Васкес
90+8′
2
Хорхе Санчес
71′
79′
8
Альваро Фидальго
19
Хильберто Мора
61′
11
Сантьяго Хименес
7
Луис Ромо
61′
26
Бриан Гутьеррес
16
Хулиан Киньонес
81′
22
Гильермо Мартинес
3
Сесар Монтес
46′
4
Эдсон Альварес
Англия
1
Джордан Пикфорд
26
Джарелл Куанса
54′
18
Энтони Гордон
10
Джуд Беллингем
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
68′
4
Деклан Райс
1′
3
Нико О`Райли
72′
74′
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
57′
5
Джон Стоунс
9
Гарри Кейн
90′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
75′
15
Дэн Берн
Статистика
Мексика
Англия
Желтые карточки
2
3
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
20
6
Удары в створ
5
5
Угловые
12
2
Фолы
14
7
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
Боковой судья
Джеймс Линдси
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти