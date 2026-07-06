Тренер сборной Мексики покинул пост после поражения от Англии

Минувшей ночью мексиканцы в ⅛ финала домашнего ЧМ-2026 уступили сборной Англии (2:3). В апреле было анонсировано, что Агирре покинет сборную Мексики после окончания турнира.
«У меня смешанные чувства. С одной стороны, я горжусь той семьей, которую мы создали, и очень доволен проделанной работой. Когда проигрываешь, с этим трудно смириться. Успех — это путь, вымощенный преодоленными ошибками. Это движение от неудачи к неудаче до тех пор, пока наконец не добьешься успеха.
Для всей Мексики это будет тяжелый момент — и в раздевалке, и дома. Мы вряд ли будем много спать. У меня нет слов. Меня переполняют эмоции. Думаю, на этом мечта заканчивается. Мне хотелось бы попрощаться со своими соотечественниками победой — чтобы все были довольны. Это больно, очень больно… Но что ж, больше мне особо нечего сказать. Я не буду искать оправданий: поражение есть поражение.
Желаю им всего наилучшего. Я обнял Рафу. Мы прошли через непростую ситуацию: выступали в Лиге наций и на Золотом кубке КОНКАКАФ с молодым составом, многие игроки которого нацелены на переход в европейские клубы. Судить вам, но я доволен тем, как выросли Рафа Маркес и многие другие игроки. Они играли с Мексикой в сердце», — сказал Агирре.
Хавьер Агирре в третий раз возглавил сборную Мексики в июле 2024 года — ранее он руководил командой на ЧМ-2002 и ЧМ-2010. Его третий период работы со сборной оказался самым успешным — в 2025 году он выиграл с ней Лигу наций и Золотой кубок КОНКАКАФ.
Ожидается, что на посту главного тренера 67-летнего специалиста сменит его ассистент Рафаэль Маркес, сыгравший на пяти чемпионатах мира. Бывший защитник «Барселоны» завершил игровую карьеру в 2018 году и провел два сезона в качестве главного тренера второй команды «сине-гранатовых».
ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).
Хавьер Агирре
Томас Тухель
Хулиан Киньонес
42′
Рауль Хименес
69′
Джуд Беллингем
(Букайо Сака)
36′
Джуд Беллингем
(Гарри Кейн)
38′
Гарри Кейн
60′
1
Рауль Ранхель
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
9
Рауль Хименес
25
Роберто Альварадо
5
Хоан Васкес
90+8′
2
Хорхе Санчес
71′
79′
8
Альваро Фидальго
19
Хильберто Мора
61′
11
Сантьяго Хименес
7
Луис Ромо
61′
26
Бриан Гутьеррес
16
Хулиан Киньонес
81′
22
Гильермо Мартинес
3
Сесар Монтес
46′
4
Эдсон Альварес
1
Джордан Пикфорд
26
Джарелл Куанса
54′
18
Энтони Гордон
10
Джуд Беллингем
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
68′
4
Деклан Райс
1′
3
Нико О`Райли
72′
74′
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
57′
5
Джон Стоунс
9
Гарри Кейн
90′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
75′
15
Дэн Берн
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
Боковой судья
Джеймс Линдси
(Австралия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти