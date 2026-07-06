Тренер сборной Мексики покинул пост после поражения от Англии

«У меня смешанные чувства. С одной стороны, я горжусь той семьей, которую мы создали, и очень доволен проделанной работой. Когда проигрываешь, с этим трудно смириться. Успех — это путь, вымощенный преодоленными ошибками. Это движение от неудачи к неудаче до тех пор, пока наконец не добьешься успеха.



Для всей Мексики это будет тяжелый момент — и в раздевалке, и дома. Мы вряд ли будем много спать. У меня нет слов. Меня переполняют эмоции. Думаю, на этом мечта заканчивается. Мне хотелось бы попрощаться со своими соотечественниками победой — чтобы все были довольны. Это больно, очень больно… Но что ж, больше мне особо нечего сказать. Я не буду искать оправданий: поражение есть поражение.



Желаю им всего наилучшего. Я обнял Рафу. Мы прошли через непростую ситуацию: выступали в Лиге наций и на Золотом кубке КОНКАКАФ с молодым составом, многие игроки которого нацелены на переход в европейские клубы. Судить вам, но я доволен тем, как выросли Рафа Маркес и многие другие игроки. Они играли с Мексикой в сердце», — сказал Агирре.