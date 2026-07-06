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Тренер сборной Мексики покинул пост после поражения от Англии

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре высказался об уходе из команды после вылета с чемпионата мира. Об этом сообщает ESPN.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

Минувшей ночью мексиканцы в ⅛ финала домашнего ЧМ-2026 уступили сборной Англии (2:3). В апреле было анонсировано, что Агирре покинет сборную Мексики после окончания турнира.

«У меня смешанные чувства. С одной стороны, я горжусь той семьей, которую мы создали, и очень доволен проделанной работой. Когда проигрываешь, с этим трудно смириться. Успех — это путь, вымощенный преодоленными ошибками. Это движение от неудачи к неудаче до тех пор, пока наконец не добьешься успеха.

Для всей Мексики это будет тяжелый момент — и в раздевалке, и дома. Мы вряд ли будем много спать. У меня нет слов. Меня переполняют эмоции. Думаю, на этом мечта заканчивается. Мне хотелось бы попрощаться со своими соотечественниками победой — чтобы все были довольны. Это больно, очень больно… Но что ж, больше мне особо нечего сказать. Я не буду искать оправданий: поражение есть поражение.

Желаю им всего наилучшего. Я обнял Рафу. Мы прошли через непростую ситуацию: выступали в Лиге наций и на Золотом кубке КОНКАКАФ с молодым составом, многие игроки которого нацелены на переход в европейские клубы. Судить вам, но я доволен тем, как выросли Рафа Маркес и многие другие игроки. Они играли с Мексикой в сердце», — сказал Агирре.

Хавьер Агирре в третий раз возглавил сборную Мексики в июле 2024 года — ранее он руководил командой на ЧМ-2002 и ЧМ-2010. Его третий период работы со сборной оказался самым успешным — в 2025 году он выиграл с ней Лигу наций и Золотой кубок КОНКАКАФ.

Ожидается, что на посту главного тренера 67-летнего специалиста сменит его ассистент Рафаэль Маркес, сыгравший на пяти чемпионатах мира. Бывший защитник «Барселоны» завершил игровую карьеру в 2018 году и провел два сезона в качестве главного тренера второй команды «сине-гранатовых».

ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).

Мексика
2:3
Первый тайм: 1:2
Англия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
6.07.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Estadio Azteca
Главные тренеры
Хавьер Агирре
Томас Тухель
Голы
Мексика
Хулиан Киньонес
42′
Рауль Хименес
69′
Англия
Джуд Беллингем
(Букайо Сака)
36′
Джуд Беллингем
(Гарри Кейн)
38′
Гарри Кейн
60′
Составы команд
Мексика
1
Рауль Ранхель
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
9
Рауль Хименес
25
Роберто Альварадо
5
Хоан Васкес
90+8′
2
Хорхе Санчес
71′
79′
8
Альваро Фидальго
19
Хильберто Мора
61′
11
Сантьяго Хименес
7
Луис Ромо
61′
26
Бриан Гутьеррес
16
Хулиан Киньонес
81′
22
Гильермо Мартинес
3
Сесар Монтес
46′
4
Эдсон Альварес
Англия
1
Джордан Пикфорд
26
Джарелл Куанса
54′
18
Энтони Гордон
10
Джуд Беллингем
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
68′
4
Деклан Райс
1′
3
Нико О`Райли
72′
74′
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
57′
5
Джон Стоунс
9
Гарри Кейн
90′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
75′
15
Дэн Берн
Статистика
Мексика
Англия
Желтые карточки
2
3
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
20
6
Удары в створ
5
5
Угловые
12
2
Фолы
14
7
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
Боковой судья
Джеймс Линдси
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти