Англия прервала серию Мексики без поражений на стадионе «Ацтека»

На чемпионате мира 1970 года мексиканцы сыграли на «Ацтеке» вничью с СССР (0:0), а затем обыграли сборные Сальвадора (4:0) и Бельгии (1:0) на групповом этапе. Спустя 16 лет, на первенстве планеты 1986 года, хозяева поля победили Бельгию (2:1), сыграли вничью с Парагваем (1:1), оказались сильнее Ирака (1:0), а на стадии ⅛ финала нанесли поражение Болгарии (2:0). Уже на домашнем ЧМ-2026 мексиканская сборная продлила беспроигрышную серию, последовательно переиграв на групповом этапе национальные команды ЮАР (2:0), Чехии (3:0) и Эквадора (2:0) в 1/16 финала.