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Англия прервала серию Мексики без поражений на стадионе «Ацтека»

Сборная Англии стала первой национальной командой в истории, которой удалось нанести поражение Мексике на стадионе «Ацтека» в рамках чемпионатов мира.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

Встреча ⅛ финала ЧМ-2026 состоялась в Мехико. В составе англичан дубль оформил Джуд Беллингем, отличившийся на 36-й и 38-й минутах, еще один мяч с пенальти забил Харри Кейн на 60-й минуте. У мексиканцев голами отметились Хулиан Киньонес (42) и Рауль Хименес, реализовавший 11-метровый удар на 69-й минуте.

До матча ⅛ финала ЧМ-2026 со сборная Мексики не проигрывала на стадионе «Ацтека» на протяжении 10 встреч подряд, сообщает Opta.

На чемпионате мира 1970 года мексиканцы сыграли на «Ацтеке» вничью с СССР (0:0), а затем обыграли сборные Сальвадора (4:0) и Бельгии (1:0) на групповом этапе. Спустя 16 лет, на первенстве планеты 1986 года, хозяева поля победили Бельгию (2:1), сыграли вничью с Парагваем (1:1), оказались сильнее Ирака (1:0), а на стадии ⅛ финала нанесли поражение Болгарии (2:0). Уже на домашнем ЧМ-2026 мексиканская сборная продлила беспроигрышную серию, последовательно переиграв на групповом этапе национальные команды ЮАР (2:0), Чехии (3:0) и Эквадора (2:0) в 1/16 финала.

Для сборной Мексики это уже восьмое поражение в ⅛ финала чемпионатов мира с 1994 года. Англия продолжает борьбу за титул и сыграет в четвертьфинале турнира с Норвегией. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

Мексика
2:3
Первый тайм: 1:2
Англия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
6.07.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Estadio Azteca
Главные тренеры
Хавьер Агирре
Томас Тухель
Голы
Мексика
Хулиан Киньонес
42′
Рауль Хименес
69′
Англия
Джуд Беллингем
(Букайо Сака)
36′
Джуд Беллингем
(Гарри Кейн)
38′
Гарри Кейн
60′
Составы команд
Мексика
1
Рауль Ранхель
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
9
Рауль Хименес
25
Роберто Альварадо
5
Хоан Васкес
90+8′
2
Хорхе Санчес
71′
79′
8
Альваро Фидальго
19
Хильберто Мора
61′
11
Сантьяго Хименес
7
Луис Ромо
61′
26
Бриан Гутьеррес
16
Хулиан Киньонес
81′
22
Гильермо Мартинес
3
Сесар Монтес
46′
4
Эдсон Альварес
Англия
1
Джордан Пикфорд
26
Джарелл Куанса
54′
18
Энтони Гордон
10
Джуд Беллингем
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
68′
4
Деклан Райс
1′
3
Нико О`Райли
72′
74′
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
57′
5
Джон Стоунс
9
Гарри Кейн
90′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
75′
15
Дэн Берн
Статистика
Мексика
Англия
Желтые карточки
2
3
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
20
6
Удары в створ
5
5
Угловые
12
2
Фолы
14
7
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
Боковой судья
Джеймс Линдси
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти