Англия прервала серию Мексики без поражений на стадионе «Ацтека»

Встреча ⅛ финала ЧМ-2026 состоялась в Мехико. В составе англичан дубль оформил Джуд Беллингем, отличившийся на 36-й и 38-й минутах, еще один мяч с пенальти забил Харри Кейн на 60-й минуте. У мексиканцев голами отметились Хулиан Киньонес (42) и Рауль Хименес, реализовавший 11-метровый удар на 69-й минуте.
До матча ⅛ финала ЧМ-2026 со сборная Мексики не проигрывала на стадионе «Ацтека» на протяжении 10 встреч подряд, сообщает Opta.
На чемпионате мира 1970 года мексиканцы сыграли на «Ацтеке» вничью с СССР (0:0), а затем обыграли сборные Сальвадора (4:0) и Бельгии (1:0) на групповом этапе. Спустя 16 лет, на первенстве планеты 1986 года, хозяева поля победили Бельгию (2:1), сыграли вничью с Парагваем (1:1), оказались сильнее Ирака (1:0), а на стадии ⅛ финала нанесли поражение Болгарии (2:0). Уже на домашнем ЧМ-2026 мексиканская сборная продлила беспроигрышную серию, последовательно переиграв на групповом этапе национальные команды ЮАР (2:0), Чехии (3:0) и Эквадора (2:0) в 1/16 финала.
Для сборной Мексики это уже восьмое поражение в ⅛ финала чемпионатов мира с 1994 года. Англия продолжает борьбу за титул и сыграет в четвертьфинале турнира с Норвегией. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Хавьер Агирре
Томас Тухель
Хулиан Киньонес
42′
Рауль Хименес
69′
Джуд Беллингем
(Букайо Сака)
36′
Джуд Беллингем
(Гарри Кейн)
38′
Гарри Кейн
60′
1
Рауль Ранхель
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
9
Рауль Хименес
25
Роберто Альварадо
5
Хоан Васкес
90+8′
2
Хорхе Санчес
71′
79′
8
Альваро Фидальго
19
Хильберто Мора
61′
11
Сантьяго Хименес
7
Луис Ромо
61′
26
Бриан Гутьеррес
16
Хулиан Киньонес
81′
22
Гильермо Мартинес
3
Сесар Монтес
46′
4
Эдсон Альварес
1
Джордан Пикфорд
26
Джарелл Куанса
54′
18
Энтони Гордон
10
Джуд Беллингем
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
68′
4
Деклан Райс
1′
3
Нико О`Райли
72′
74′
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
57′
5
Джон Стоунс
9
Гарри Кейн
90′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
75′
15
Дэн Берн
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
Боковой судья
Джеймс Линдси
(Австралия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти