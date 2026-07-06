«Это переход красной черты». УЕФА — о решении ФИФА по Балогуну

«Вчерашнее решение приостановить дисквалификацию с заменой на испытательный срок в один год стало переходом “красной черты”. Футбол, как и любой другой вид спорта, держится на правилах, которые служат основой для честного, открытого и прозрачного соперничества. Иногда правила допускают различные толкования, но не в данном случае. Автоматическая дисквалификация минимум на один матч после получения красной карточки не является вопросом усмотрения и не требует для своего вступления в силу отдельного решения компетентного органа.



Это принцип, закрепленный в регламенте, который не допускает исключений. Тем более по ходу турнира, когда другие игроки, оказавшись в аналогичной ситуации, исправно отбывали положенное наказание. Когда те, кто призван следить за соблюдением правил, перестают гарантировать их незыблемость, под угрозой оказывается честность игры, а доверие к турниру подрывается. Мы выражаем крайнее недоумение в связи с этим беспрецедентным, непостижимым и неоправданным решением», — сказано в заявлении пресс-службы УЕФА.