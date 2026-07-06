«Это переход красной черты». УЕФА — о решении ФИФА по Балогуну

Балогун был удален на 64-й минуте матча 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) за опасный наступ на голеностоп защитника Тарика Мухаремовича. Изначально форвард должен был пропустить встречу ⅛ финала ЧМ-2026 с Бельгией, однако позднее ФИФА временно приостановила его дисквалификацию и разрешила ему принять участие в игре.
Сообщалось, что решение о приостановке дисквалификации было принято после вмешательства президента США Дональда Трампа, который пообщался с главой ФИФА Джанни Инфантино.
«Вчерашнее решение приостановить дисквалификацию с заменой на испытательный срок в один год стало переходом “красной черты”. Футбол, как и любой другой вид спорта, держится на правилах, которые служат основой для честного, открытого и прозрачного соперничества. Иногда правила допускают различные толкования, но не в данном случае. Автоматическая дисквалификация минимум на один матч после получения красной карточки не является вопросом усмотрения и не требует для своего вступления в силу отдельного решения компетентного органа.
Это принцип, закрепленный в регламенте, который не допускает исключений. Тем более по ходу турнира, когда другие игроки, оказавшись в аналогичной ситуации, исправно отбывали положенное наказание. Когда те, кто призван следить за соблюдением правил, перестают гарантировать их незыблемость, под угрозой оказывается честность игры, а доверие к турниру подрывается. Мы выражаем крайнее недоумение в связи с этим беспрецедентным, непостижимым и неоправданным решением», — сказано в заявлении пресс-службы УЕФА.
Балогун с тремя мячами является лучшим бомбардиром сборной США на ЧМ-2026. Он забил первый мяч Боснии, а также отметился дублем в матче 1-го тура группового этапа против сборной Парагвая (4:0).
Сборные США и Бельгии сыграют друг с другом в Сиэтле в ночь на вторник, 7 июля. Начало матча — в 03:00 по московскому времени.
ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).