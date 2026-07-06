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Источник: Трамп трижды звонил в ФИФА по поводу удаления Балогуна

Президент США Дональд Трамп трижды звонил в ФИФА по вопросу дисквалификации нападающего американской сборной Фоларина Балогуна. Об этом сообщает издание The Guardian.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Балогун был удален на 64-й минуте матча 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) за опасный наступ на голеностоп защитника Тарика Мухаремовича. Изначально форвард должен был пропустить встречу ⅛ финала ЧМ-2026 с Бельгией, однако позднее ФИФА временно приостановила его дисквалификацию и разрешила ему принять участие в игре.

«Источники сообщили The Guardian, что Трамп трижды звонил в ФИФА, начиная со среды, чтобы добиться внесения изменений», — пишет издание.

После приостановки дисквалификации Балогуна Трамп публично поблагодарил ФИФА за то, что она «обратила вспять великую несправедливость».

Балогун с тремя мячами является лучшим бомбардиром сборной США на ЧМ-2026. Он забил первый мяч Боснии, а также отметился дублем в матче 1-го тура группового этапа против сборной Парагвая (4:0).

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/8 финала, 7.07.2026, 3:00
США
-
Бельгия
-

Сборные США и Бельгии сыграют друг с другом в Сиэтле в ночь на вторник, 7 июля. Начало матча — в 03:00 по московскому времени.

ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).

США
2:0
Первый тайм: 1:0
Босния и Герцеговина
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
2.07.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Levi's Stadium
Главные тренеры
Маурисио Почеттино
Сергей Барбарез
Голы
США
Фоларин Балогун
45′
Малик Тилльман
82′
Составы команд
США
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
5
Энтони Робинсон
17
Малик Тилльман
4
Тайлер Адамс
20
Фоларин Балогун
64′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
8
Уэстон Маккенни
90′
7
Джованни Рейна
2
Сержиньо Дест
87′
14
Себастиан Берхалтер
10
Кристиан Пулишич
88′
9
Рикардо Пепи
Босния и Герцеговина
1
Никола Василь
7
Амар Дедич
4
Тарик Мухаремович
19
Керим Алайбегович
21
Степан Раделич
80′
10
Эрмедин Демирович
5
Сеад Колашинац
75′
15
Амар Мемич
8
Армин Гигович
51′
6
Беньямин Тахирович
14
Иван Шуньич
51′
26
Эрмин Махмич
18
Никола Катич
75′
23
Харис Табакович
11
Эдин Джеко
51′
20
Эсмир Байрактаревич
Статистика
США
Босния и Герцеговина
Желтые карточки
0
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
8
10
Удары в створ
2
3
Угловые
4
3
Фолы
7
13
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэл Клаус
(Бразилия)
Боковой судья
Дарио Эррера
(Аргентина)
Боковой судья
Данило Манис
(Бразилия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти