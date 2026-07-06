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Старт сезона «Реала» в Ла Лиге отложен из-за чемпионата мира

Стартовый матч мадридского «Реала» в новом сезоне Ла Лиги состоится позже запланированного срока из-за участия игроков «сливочных» в решающих стадиях ЧМ-2026.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

Корректировка календаря затронет и ряд других встреч первого тура чемпионата Испании. Причиной стали требования Ассоциации испанских футболистов (AFE), которая настояла, чтобы участники мундиаля получили не менее трех недель отпуска и трех недель на предсезонную подготовку после завершения турнира.

Именно «Реал» первым столкнулся с изменениями, поскольку клуб гарантированно получит как минимум одного футболиста, дошедшего до полуфинала чемпионата мира. Речь идет либо о полузащитнике сборной Марокко Браиме Диасе, либо о французах Килиане Мбаппе, Орельене Тчуамени и Ибраиме Конате.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил, что расписание будет скорректировано.

«Все игроки получат три недели отпуска с момента их последнего матча на чемпионате мира и еще три недели на подготовку. Мы можем разделить первый тур, провести шесть матчей до 14 августа, а оставшиеся три-четыре игры перенести на середину недели в конце августа», — приводит слова Тебаса The Athletic.

Таким образом, первым официальным матчем Жозе Моуринью после возвращения на пост главного тренера «Реала» станет гостевая встреча с «Эспаньолом» во втором туре, которая запланирована на 23 августа.

Полуфинальные матчи чемпионата мира пройдут 14 и 15 июля.

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