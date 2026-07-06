Старт сезона «Реала» в Ла Лиге отложен из-за чемпионата мира

Корректировка календаря затронет и ряд других встреч первого тура чемпионата Испании. Причиной стали требования Ассоциации испанских футболистов (AFE), которая настояла, чтобы участники мундиаля получили не менее трех недель отпуска и трех недель на предсезонную подготовку после завершения турнира.
Именно «Реал» первым столкнулся с изменениями, поскольку клуб гарантированно получит как минимум одного футболиста, дошедшего до полуфинала чемпионата мира. Речь идет либо о полузащитнике сборной Марокко Браиме Диасе, либо о французах Килиане Мбаппе, Орельене Тчуамени и Ибраиме Конате.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил, что расписание будет скорректировано.
«Все игроки получат три недели отпуска с момента их последнего матча на чемпионате мира и еще три недели на подготовку. Мы можем разделить первый тур, провести шесть матчей до 14 августа, а оставшиеся три-четыре игры перенести на середину недели в конце августа», — приводит слова Тебаса The Athletic.
Таким образом, первым официальным матчем Жозе Моуринью после возвращения на пост главного тренера «Реала» станет гостевая встреча с «Эспаньолом» во втором туре, которая запланирована на 23 августа.
Полуфинальные матчи чемпионата мира пройдут 14 и 15 июля.