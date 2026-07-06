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Стало известно, кто стоял за отсрочкой дисквалификации Балогуна

Глава рабочей группы Белого дома по подготовке чемпионата мира по футболу Эндрю Джулиани был инициатором кампании по приостановке действия красной карточки Балогуна.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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Источник: AP 2024

Выяснилось, кто стоял за инициативой отсрочить дисквалификацию игрока сборной США Фоларина Балогуна. Кампанию запустил Эндрю Джулиани — исполнительный директор рабочей группы Белого дома по проведению чемпионата мира. Об этом сообщило издание Politico.

По информации источника, Джулиани сразу после матча 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной проинформировал президента США Дональда Трампа, что Балогун получил красную карточку. Уже тогда в Белом доме задумались о том, чтобы оспорить наказание.

3 июля Дональд Трамп лично связался по телефону с главой ФИФА Джанни Инфантино — он хотел узнать, почему футболиста отстранили от игр. Спустя два дня, 5 июля, ФИФА пошла навстречу и отсрочила дисквалификацию Балогуна. Благодаря этому он сможет выйти на поле в матче ⅛ финала с командой Бельгии. В подготовке апелляции участвовали не только Эндрю Джулиани, но и министр торговли Говард Латник, а также представители руководства Федерации футбола США. Они детально разбирали спорные решения арбитра Рафаэля Клауса, принятые во время матча.

Фоларин Балогун — лучший бомбардир сборной США на этом турнире. На его счету три гола: два он забил в матче группового этапа с Парагваем, ещё один — в игре с Боснией и Герцеговиной. Встреча ⅛ финала ЧМ‑2026 между сборными США и Бельгии состоится в ночь на 7 июля, начало — в 3 часа по московскому времени.

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