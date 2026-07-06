Стало известно, кто стоял за отсрочкой дисквалификации Балогуна

3 июля Дональд Трамп лично связался по телефону с главой ФИФА Джанни Инфантино — он хотел узнать, почему футболиста отстранили от игр. Спустя два дня, 5 июля, ФИФА пошла навстречу и отсрочила дисквалификацию Балогуна. Благодаря этому он сможет выйти на поле в матче ⅛ финала с командой Бельгии. В подготовке апелляции участвовали не только Эндрю Джулиани, но и министр торговли Говард Латник, а также представители руководства Федерации футбола США. Они детально разбирали спорные решения арбитра Рафаэля Клауса, принятые во время матча.