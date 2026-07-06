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Дональд Трамп: Я понятия не имел, что такое красная карточка

Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил главу ФИФА Джанни Инфантино пересмотреть ситуацию с дисквалификацией нападающего американской сборной Фоларина Балогуна.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

25-летний форвард получил красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины (2:0). 5 июля Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0), а президент США Дональд Трамп поблагодарил организацию за такое решение.

«Я смотрел эпизод и хорошо разбираюсь в спорте. Это был не фол. Даже не нарушение. Два парня на полной скорости столкнулись друг с другом. Два великих атлета запутались в ногах, а судья Рафаэль Клаус, который немного подозрителен, надо проверить его прошлое… Он принял решение, в которое никто не мог поверить. Я не думал, что красная карточка значит много, а потом узнал, что он не может сыграть в следующем матче. Когда забирают твоего лучшего или почти лучшего игрока и говорят, что он не может играть, это очень несправедливо. Да, я попросил ФИФА о пересмотре. Я не говорил Инфантино, что делать. Я не могу говорить ему, что делать», — приводит журналист Бен Джейкобс слова Трампа.

УЕФА раскритиковал решение ФИФА по Балогуну, назвав его беспрецедентным, непостижимым и неоправданным. Футбольная ассоциация Бельгии, в свою очередь, заявила, что намерена обжаловать допуск нападающего сборной США к матчу ⅛ финала ЧМ-2026, который пройдет в ночь с 6 на 7 июля.