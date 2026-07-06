Дональд Трамп: Я понятия не имел, что такое красная карточка

«Я смотрел эпизод и хорошо разбираюсь в спорте. Это был не фол. Даже не нарушение. Два парня на полной скорости столкнулись друг с другом. Два великих атлета запутались в ногах, а судья Рафаэль Клаус, который немного подозрителен, надо проверить его прошлое… Он принял решение, в которое никто не мог поверить. Я не думал, что красная карточка значит много, а потом узнал, что он не может сыграть в следующем матче. Когда забирают твоего лучшего или почти лучшего игрока и говорят, что он не может играть, это очень несправедливо. Да, я попросил ФИФА о пересмотре. Я не говорил Инфантино, что делать. Я не могу говорить ему, что делать», — приводит журналист Бен Джейкобс слова Трампа.