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Тарханов назвал фаворита матча Испании и Португалии

Российский тренер рассказал, какая команда, по его мнению, сильнее в матче Португалии и Испании.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
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Источник: РИА "Новости"

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящей встречи ⅛ финала чемпионата мира между сборными Испании и Португалии.

По мнению специалиста, фаворитом противостояния является испанская команда. Вместе с тем Тарханов подчеркнул, что лидер португальцев Криштиану Роналду, несмотря на солидный по футбольным меркам возраст, все еще остается серьезной угрозой для соперников.

«Плюс Испании в том, что у них есть хорошая командная игра, у Португалии такой четкой игры я не вижу. Верю, что Испания пройдет Португалию, если они сдержат Роналду. Кто‑то говорит, что он уже не тот, но все равно он футболист, который может из одного момента выжать все», — сказал Тарханов «Матч ТВ».

Игра между сборными Испании и Португалии пройдет в Далласе, США. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Португалия
0
:
Испания
0
Все коэффициенты
П1
4.39
X
2.65
П2
2.48