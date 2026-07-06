Тарханов назвал фаворита матча Испании и Португалии

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящей встречи ⅛ финала чемпионата мира между сборными Испании и Португалии.
По мнению специалиста, фаворитом противостояния является испанская команда. Вместе с тем Тарханов подчеркнул, что лидер португальцев Криштиану Роналду, несмотря на солидный по футбольным меркам возраст, все еще остается серьезной угрозой для соперников.
«Плюс Испании в том, что у них есть хорошая командная игра, у Португалии такой четкой игры я не вижу. Верю, что Испания пройдет Португалию, если они сдержат Роналду. Кто‑то говорит, что он уже не тот, но все равно он футболист, который может из одного момента выжать все», — сказал Тарханов «Матч ТВ».
Игра между сборными Испании и Португалии пройдет в Далласе, США. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.