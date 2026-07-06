Мбаппе назвали уродливым камерунцем, который не умеет писать

Сенатор из Парагвая Селеста Амарилья позволила себе оскорбительные высказывания в адрес нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети X.
Амарилья назвала Мбаппе уродливым. «Колонизированный камерунец, упорно притворяющийся французом. Высокомерный и разбогатевший. Весь матч он нервничал и был до смерти напуган, как и вся его команда, они не смогли забить ни одного гола и победили по случайности», — написала Амарилья.
Кроме того, сенатор заявила, что игрокам сборной Парагвая следовало дать Мбаппе пощечину после встречи ⅛ финала чемпионата мира, в которой французы победили со счетом 1:0. «Парень не научился даже писать, пил кокосовое молоко вместо материнского, а самыми образованными из тех, кого он слышал, были шимпанзе. Вратарь Орландо Хиль должен был показать ему средний палец», — заявила Амарилья.
Именно Мбаппе забил единственный мяч в матче против Парагвая. Его реализованный пенальти вывел сборную Франции в четвертьфинал, где команда сыграет с Марокко. Встреча состоится 9 июля в Фоксборо, США, и начнется в 23:00 по московскому времени.
Густаво Альфаро
Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
70′
12
Орландо Хиль
4
Хуан Хосе Касерес
6
Хуниор Алонсо
23
Матиас Галарса
2
Густаво Веласкес
8
Диего Гомес
14
Андрес Кубас
15
Густаво Гомес
71′
11
Маурисиу
10
Мигель Альмирон
71′
21
Габриэль Авалос
19
Хулио Энсисо
61′
24
Густаво Кабальеро
3
Омар Альдерете
58′
13
Хосе Канале
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
11
Майкл Олисе
90+7′
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
6
Ману Коне
81′
14
Адриен Рабьо
7
Усман Дембеле
84′
24
Райан Шерки
12
Брэдли Барколя
19′
61′
20
Дезире Дуэ
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти