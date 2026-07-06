Мбаппе назвали уродливым камерунцем, который не умеет писать

Сенатор из Парагвая Селеста Амарилья позволила себе оскорбительные высказывания в адрес нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети X.



Амарилья назвала Мбаппе уродливым. «Колонизированный камерунец, упорно притворяющийся французом. Высокомерный и разбогатевший. Весь матч он нервничал и был до смерти напуган, как и вся его команда, они не смогли забить ни одного гола и победили по случайности», — написала Амарилья.



Кроме того, сенатор заявила, что игрокам сборной Парагвая следовало дать Мбаппе пощечину после встречи ⅛ финала чемпионата мира, в которой французы победили со счетом 1:0. «Парень не научился даже писать, пил кокосовое молоко вместо материнского, а самыми образованными из тех, кого он слышал, были шимпанзе. Вратарь Орландо Хиль должен был показать ему средний палец», — заявила Амарилья.



Именно Мбаппе забил единственный мяч в матче против Парагвая. Его реализованный пенальти вывел сборную Франции в четвертьфинал, где команда сыграет с Марокко. Встреча состоится 9 июля в Фоксборо, США, и начнется в 23:00 по московскому времени.