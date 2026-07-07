Роналду признался, почему расплакался после матча с Испанией

«Это нормально — грустить, покидая чемпионат мира вот так. Но, как я сказал вчера на пресс-конференции, я отдал все, сделал все, что мог, и я ухожу с чистой совестью.



Это жизнь футболиста, и мы должны двигаться дальше», — приводит слова Роналду O Jogo.