Руни: Португалия начинает новую эру без Роналду

Сборная Португалии завершила выступление на чемпионате мира 2026 года, уступив Испании в ⅛ финала плей-офф со счетом 0:1. После матча 41-летний Роналду подтвердил, что этот мундиаль стал для него последним.
"Это начало новой эры без Роналду. Возможно, некоторые игроки чувствовали, что находятся в его тени — и это нормально, учитывая то, чего он добился в игре.
Для других игроков это время выйти на первый план и стать главной звездой сборной Португалии. Это новая возможность для опытных игроков взять на себя ответственность и для молодых игроков проявить себя", — приводит слова Руни BBC.
Криштиану Роналду завершил карьеру на чемпионатах мира в статусе лучшего бомбардира в истории сборной Португалии и одного из самых титулованных игроков мирового футбола. В составе национальной команды он выиграл чемпионат Европы 2016 года и дважды — Лигу наций УЕФА, а также стал первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира.
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+4′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
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- Вошел в игру
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