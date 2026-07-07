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Руни: Португалия начинает новую эру без Роналду

Бывший игрок сборной Англии Уэйн Руни считает, что после ухода Криштиану Роналду национальную команду Португалии ждет новый этап развития.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Сборная Португалии завершила выступление на чемпионате мира 2026 года, уступив Испании в ⅛ финала плей-офф со счетом 0:1. После матча 41-летний Роналду подтвердил, что этот мундиаль стал для него последним.

"Это начало новой эры без Роналду. Возможно, некоторые игроки чувствовали, что находятся в его тени — и это нормально, учитывая то, чего он добился в игре.

Для других игроков это время выйти на первый план и стать главной звездой сборной Португалии. Это новая возможность для опытных игроков взять на себя ответственность и для молодых игроков проявить себя", — приводит слова Руни BBC.

Криштиану Роналду завершил карьеру на чемпионатах мира в статусе лучшего бомбардира в истории сборной Португалии и одного из самых титулованных игроков мирового футбола. В составе национальной команды он выиграл чемпионат Европы 2016 года и дважды — Лигу наций УЕФА, а также стал первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира.


Португалия
0:1
Первый тайм: 0:0
Испания
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
6.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+4′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Статистика
Португалия
Испания
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
15
Удары в створ
2
6
Угловые
3
7
Фолы
9
13
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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