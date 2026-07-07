Роналду: для меня победа на Евро-2016 равнозначна победе на ЧМ

«Я выложился на полную. Я выиграл три титула для Португалии, а до Криштиану у Португалии не было трофеев. Я счастлив. Евро-2016 — самый главный титул, который выиграла сборная. Для меня он, честно говоря, имеет такое же значение, как и чемпионат мира. Я ухожу с чистой совестью. Я выложился на полную. Завтра будет новый день. Жизнь продолжается», — сказал Роналду.