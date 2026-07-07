Почеттино высказался о своем будущем в сборной США после ЧМ-2026

Американская сборная завершила выступление на домашнем мундиале, уступив Бельгии со счетом 1:4 в матче ⅛ финала. После игры аргентинский специалист отметил, что сначала необходимо проанализировать выступление команды, а уже затем обсуждать возможное продолжение сотрудничества с Федерацией футбола США.
Почеттино возглавляет национальную команду с сентября 2024 года и считает, что за это время удалось создать прочный фундамент для дальнейшего развития.
«Сейчас не время говорить о будущем. Нужно оценить этот турнир, подвести итоги. Если Федерация футбола США захочет, мы можем начать переговоры в ближайшие недели.
Я думаю, мы заложили основы для очень успешного будущего. Мы гордимся этим, потому что все эти наработки останутся в распоряжении федерации и страны. Эта команда показала, что мы можем играть в футбол, мы можем играть в соккер и конкурировать. Есть много игроков с большим потенциалом и будущим. Думаю, что следом идет целое поколение молодых ребят. Нужно продолжать верить в процесс», — приводит слова Почеттино ESPN.
Сборная США стала последней из трех стран-хозяек чемпионата мира, завершившей борьбу за трофей. Ранее турнир также покинули сборные Канады и Мексики, и впервые в истории мировых первенств ни одной принимающей стране не удалось преодолеть стадию ⅛ финала.
Маурисио Почеттино
Руди Гарсия
Малик Тилльман
31′
Шарль Де Кетеларе
(Николас Раскин)
9′
Шарль Де Кетеларе
(Леандро Троссар)
33′
Ханс Ванакен
(Шарль Де Кетеларе)
57′
Ромелу Лукаку
(Ханс Ванакен)
90+3′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
35′
17
Малик Тилльман
69′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
5
Энтони Робинсон
90′
18
Макс Арфстен
4
Тайлер Адамс
72′
9
Рикардо Пепи
20
Фоларин Балогун
90′
19
Хаджи Райт
2
Сержиньо Дест
46′
7
Джованни Рейна
10
Кристиан Пулишич
59′
14
Себастиан Берхалтер
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
5
Максим Де Кейпер
8
Юри Тилеманс
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
14
Доди Лукебакио
67′
9
Ромелу Лукаку
10
Леандро Троссар
89′
6
Аксель Витсель
17
Шарль Де Кетеларе
67′
11
Жереми Доку
24
Амаду Онана
21′
20
Ханс Ванакен
23
Николас Раскин
89′
22
Алексис Салемакерс
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти