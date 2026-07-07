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Почеттино высказался о своем будущем в сборной США после ЧМ-2026

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино прокомментировал свое будущее после вылета команды с ЧМ-2026, заявив, что сейчас не время принимать решения.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все новости футбола в МАКС
Источник: AP 2024

Американская сборная завершила выступление на домашнем мундиале, уступив Бельгии со счетом 1:4 в матче ⅛ финала. После игры аргентинский специалист отметил, что сначала необходимо проанализировать выступление команды, а уже затем обсуждать возможное продолжение сотрудничества с Федерацией футбола США.

Почеттино возглавляет национальную команду с сентября 2024 года и считает, что за это время удалось создать прочный фундамент для дальнейшего развития.

«Сейчас не время говорить о будущем. Нужно оценить этот турнир, подвести итоги. Если Федерация футбола США захочет, мы можем начать переговоры в ближайшие недели.

Я думаю, мы заложили основы для очень успешного будущего. Мы гордимся этим, потому что все эти наработки останутся в распоряжении федерации и страны. Эта команда показала, что мы можем играть в футбол, мы можем играть в соккер и конкурировать. Есть много игроков с большим потенциалом и будущим. Думаю, что следом идет целое поколение молодых ребят. Нужно продолжать верить в процесс», — приводит слова Почеттино ESPN.

Сборная США стала последней из трех стран-хозяек чемпионата мира, завершившей борьбу за трофей. Ранее турнир также покинули сборные Канады и Мексики, и впервые в истории мировых первенств ни одной принимающей стране не удалось преодолеть стадию ⅛ финала.


США
1:4
Первый тайм: 1:2
Бельгия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
7.07.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field, 66925 зрителей
Главные тренеры
Маурисио Почеттино
Руди Гарсия
Голы
США
Малик Тилльман
31′
Бельгия
Шарль Де Кетеларе
(Николас Раскин)
9′
Шарль Де Кетеларе
(Леандро Троссар)
33′
Ханс Ванакен
(Шарль Де Кетеларе)
57′
Ромелу Лукаку
(Ханс Ванакен)
90+3′
Составы команд
США
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
35′
17
Малик Тилльман
69′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
5
Энтони Робинсон
90′
18
Макс Арфстен
4
Тайлер Адамс
72′
9
Рикардо Пепи
20
Фоларин Балогун
90′
19
Хаджи Райт
2
Сержиньо Дест
46′
7
Джованни Рейна
10
Кристиан Пулишич
59′
14
Себастиан Берхалтер
Бельгия
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
5
Максим Де Кейпер
8
Юри Тилеманс
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
14
Доди Лукебакио
67′
9
Ромелу Лукаку
10
Леандро Троссар
89′
6
Аксель Витсель
17
Шарль Де Кетеларе
67′
11
Жереми Доку
24
Амаду Онана
21′
20
Ханс Ванакен
23
Николас Раскин
89′
22
Алексис Салемакерс
Статистика
США
Бельгия
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
7
15
Удары в створ
2
7
Угловые
3
5
Фолы
11
9
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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