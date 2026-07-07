Почеттино высказался о своем будущем в сборной США после ЧМ-2026

«Сейчас не время говорить о будущем. Нужно оценить этот турнир, подвести итоги. Если Федерация футбола США захочет, мы можем начать переговоры в ближайшие недели.



Я думаю, мы заложили основы для очень успешного будущего. Мы гордимся этим, потому что все эти наработки останутся в распоряжении федерации и страны. Эта команда показала, что мы можем играть в футбол, мы можем играть в соккер и конкурировать. Есть много игроков с большим потенциалом и будущим. Думаю, что следом идет целое поколение молодых ребят. Нужно продолжать верить в процесс», — приводит слова Почеттино ESPN.