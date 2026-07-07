Роналду повторил антирекорд чемпионатов мира по числу поражений

Накануне португальцы уступили сборной Испании (0:1) в ⅛ финала ЧМ-2026. Для 41-летнего Роналду это поражение стало 8-м в 27 матчах. Он стал пятым футболистом в истории, который проиграл восемь игр на мундиалях.
Лидеры по числу поражений в матчах ЧМ:
- Антонио Карбахаль (Мексика, 1950−1966) — 8 поражений в 11 матчах
- Хон Мен Бо (Южная Корея, 1990−2002) — 8 поражений в 16 матчах
- Мэттью Лекки (Австралия, 2014−2026) — 8 поражений в 11 матчах
- Сон Хын Мин (Южная Корея, 2014−2026) — 8 поражений в 13 матчах
- Криштиану Роналду (Португалия, 2006−2026) — 8 поражений в 27 матчах
Ранее Роналду заявил, что ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике станет для него последним в карьере. Он провел на турнире пять матчей и отметился тремя забитыми мячами.
ЧМ-2026 завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
6.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+4′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Статистика
Португалия
Испания
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
15
Удары в створ
2
6
Угловые
3
7
Фолы
9
13
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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