Роналду оценил работу Мартинеса в сборной Португалии

«Мне очень понравилось работать с Роберто Мартинесом. Он прекрасный человек и отличный тренер. То, что он сделал для Португалии, заслуживает похвалы. Он выиграл трофей с Португалией. Многие, возможно, не придают этому большого значения, но я придаю.



Раньше Португалия ничего не выигрывала, а за последние годы завоевала три титула. Это показывает, какой уровень необходим, чтобы побеждать. Я хочу поблагодарить его и пожелать ему счастья», — приводит слова Роналду Flashscore.