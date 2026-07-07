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Роналду оценил работу Мартинеса в сборной Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поблагодарил главного тренера Роберто Мартинеса после поражения от Испании (0:1) в ⅛ финала ЧМ-2026.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Уже известно, что испанский специалист покинет свой пост. По информации СМИ, его сменит 71-летний португалец Жорже Жезуш. Ожидается, что именно Жезуш начнет новый цикл подготовки к Евро-2028 и ЧМ-2030, который Португалия примет совместно с Испанией и Марокко.

Мартинес возглавил сборную Португалии в 2023 году и за время работы привел команду к победе в Лиге наций УЕФА. Роналду отметил вклад наставника в развитие национальной команды и подчеркнул, что его достижения заслуживают высокой оценки.

«Мне очень понравилось работать с Роберто Мартинесом. Он прекрасный человек и отличный тренер. То, что он сделал для Португалии, заслуживает похвалы. Он выиграл трофей с Португалией. Многие, возможно, не придают этому большого значения, но я придаю.

Раньше Португалия ничего не выигрывала, а за последние годы завоевала три титула. Это показывает, какой уровень необходим, чтобы побеждать. Я хочу поблагодарить его и пожелать ему счастья», — приводит слова Роналду Flashscore.

Поражение от Испании стало для Португалии последним матчем на ЧМ-2026. Единственный мяч в концовке встречи забил полузащитник Микель Мерино.


Португалия
0:1
Первый тайм: 0:0
Испания
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
6.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+4′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Статистика
Португалия
Испания
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
15
Удары в створ
2
6
Угловые
3
7
Фолы
9
13
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти