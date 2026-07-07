Мартинес объяснил, почему не заменил Роналду против Испании

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объяснил решение не менять Криштиану Роналду в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026 против Испании, завершившемся поражением со счетом 0:1.
«Физически Криштиану был вполне способен отыграть 90 минут. Он создает пространство, адаптируется. Такой игрок очень важен. Нам нужно было сдержать атаку Испании, и менять нападающих не было смысла», — сказал Мартинес.
По словам специалиста, Гонсалу Рамуш мог бы пригодиться в дополнительное время, однако сценарий встречи сложился иначе. Мартинес также отметил, что Рафаэла Леау пришлось поберечь из-за высокой нагрузки.
Тренер подчеркнул, что гордится выступлением команды на турнире, несмотря на вылет, отметив сильных соперников и победу Португалии в Лиге наций.
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+4′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти